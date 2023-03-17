Федеральные трассы Челябинской области подготовили к паводкам

1,3 тысячи километров дорог стремятся защитить от возможных заторов

Федеральные трассы Челябинской области подготовили к паводкам, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

В управлении Упрдор «Южный Урал» по Челябинской и Курганской областям находится 85 мостов, 39 путепроводов и 1357 водопропускных труб. Также в ведении 1355 километров федеральных дорог. Чтобы не допустить заторов, создана противопаводковая комиссия и организовано взаимодействие с местными представителями МЧС и УГИБДД.

Росгидромет наладил оперативную передачу прогноза прохождения весеннего паводка, чтобы можно было заранее принять меры на случай возможных ЧС. В круглосуточном режиме работает диспетчерская служба Упрдор «Южный Урал».

Специалисты просматривают возможные маршруты объезда, если на какой-то из трасс все-таки перекроют движение.

«Подрядными организациями ведется круглосуточное патрулирование и регулярное наблюдение за возможными местами образования ледовых заторов и выходом паводковых вод на дорогу», — отметили в Упрдор «Южный Урал».

На дорогах работают 16 аварийных бригад из 137 работников и 88 единиц дорожной техники. Заготовлен необходимый инвентарь для пропуска ледохода и паводковых вод. Рабочие убирают снег с обочин, очищают ото льда и снега водопропускные трубы, водоотводные лотки.

Напомним, ранее на юге Челябинской области в течение двух дней гремели взрывы. Военные освободили ото льда реку Нижний Тогузак в Варненском районе. На месте работал и корреспондент информагентства «Первое областное». Эпичные кадры и военные с взрывчаткой в руках — в нашем фоторепортаже.