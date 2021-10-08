Как лайки в интернете отражаются на уровне счастья

Надо ли бороться с интернет-зависимостью

Социальные сети сегодня являются частью нашей культуры, если раньше было важно мнение школьной подруги относительно нового платья, теперь мы пытаемся получить положительную связь от людей, служащую нам подкреплением, в интернете. Суть осталась той же, поменялась только форма. Поэтому, если человек является активным пользователем социальных сетей, количество лайков и хорошие комментарии способны сделать его счастливее.

Подобная зависимость часто встречается у тех, чья работа осуществляется в интернет-пространстве. Если человек зарабатывает деньги через блог либо развивает бизнес при помощи соцсети, зависимость будет сильной — здесь дело уже не только в эмоциональном состоянии, но и в материальной составляющей. Лайки, конечно, не имеют прямой корреляции, но все-таки являются одним из важных показателей для бизнеса.

«Сама зависимость вызвана приливом дофамина, который случается в момент выставления в Сеть нового поста или фотографии. Дофамин отвечает за предвкушение, человек ждет, что на новый контент отреагируют, соответственно, уже в этот момент он чувствует себя счастливым, поскольку простимулирован гормоном удовольствия и радости. Когда пост набирает охваты, лайки, человек получает новую дозу „подзарядки“ в виде серотонина, потому что кажется себе успешным и значимым в обществе. Такой гормональный прилив может длиться достаточно продолжительное время», — говорит психолог, гештальт-терапевт Эльмира Кулькова.

Прежде чем бороться с зависимостью от мнения аудитории, нужно понять, насколько критично положение дел. Если настроение портится всякий раз, как вы не получили должного внимания подписчиков, нужно переключить фокус и заняться чем-то действительно полезным, что оценят окружающие, переместившись из интернета в реальный социум. Банально — вымыть посуду и получить благодарность от домашних или стереть плохую надпись в лифте и «заслужить уважение» соседей. Если этого кажется мало, возьмитесь за осуществление нового проекта на работе, получите дополнительное образование или станьте волонтером.

Более зависимыми от чужих оценок и комментариев являются подростки и молодежь, продолжающая обучение. Подросткам важно влиться в общество и чувствовать себя успешными, знать, что социум их принимает, — это нормальная возрастная динамика. Студентам же важно найти способ реализации себя в этом мире, свою принадлежность и место. Конечно, зрелые люди тоже могут страдать зависимостью такого рода, как уже было сказано, вызвано это рабочими моментами.

Есть ли связь успеха с интернетом

Говоря о статистике в интернете и успешности человека, важно сопоставить эту статистику с реальностью. Опять же, если от нее зависит бизнес, например, количество лайков отражается на продажах или привлечении рекламы, конечно, успех предприятия, так сказать, напрямую с этим связан. Если же блог ведется только для себя и не монетизируется, тогда это является способом почувствовать собственную значимость, которой не существует в реальной жизни человека. Сама же статистика не сказывается на предприимчивости человека: либо он выполняет свою задачу, а соцсеть служит способом для раскрутки имени или бренда, либо ничего не делает и собирает лайки ради лайков.

«Успешность в соцсетях если и имеет какое-то влияние на поведение человека, то косвенное, а не прямое. Социальные пространства относятся к таким же пространствам, как школа, институт, место работы, поэтому любая успешность зависит от самого человека, а лайки в „Инстаграме“ могут быть лишь дополнительным фактором, но никак не центральной историей. Если же поведение человека выходит за рамки нормы, нужно заниматься его психическим здоровьем, а не винить во всем социальные сети», — рассказывает специалист.

Об интернет-детоксе

Глобальный сбой в социальных сетях, произошедший 4 октября, заставил многих поволноваться, людей просто выкинули из виртуального мира в обыденность. Эдвард Сноуден даже заметил, что «...на один прекрасный день мир становится более здоровым местом». Как часто нужно возвращать человека в реальность?

«Начнем с того, что человек давно пытается убежать от реальности, используя для этого не только интернет, но и телевизор или книги. Вспомните свои ощущения внутреннего дискомфорта, когда завершается прочтение книги и вы испытываете некую потерянность. Такое же бывает по окончании просмотра захватившего в свой сюжет сериала. Здесь следует себе ответить на вопрос: насколько моя жизнь полна, насколько она мне нравится и как часто я бегу из этой реальности? Способ „побега“ уже не принципиален. Возвращаясь к социальным сетям: в момент последнего сбоя была замечена большая тревога среди людей, для которых интернет служит источником дохода, потому что длительный сбой отразится на уровне их жизни. Неполадки представляли для людей финансовую угрозу и взращивали в них тревожность», — комментирует психолог.

Когда нет возможности выйти в интернет, можно воспользоваться альтернативой в виде книги или телевизора. Если же мы имеем дело с пролонгированной историей, когда зависимость явно прослеживается, важно все же попытаться вернуть свое внимание в мир: а что интересного есть в мире? Но часто человека что-то в этом мире не удовлетворяет, поэтому он уходит в социальные сети от реальности вместо того, чтобы решить проблемы, которые ему подвластны. Бывают и такие ситуации, когда человеку хорошо в виртуальном пространстве и его не нужно вырывать оттуда.

И все же интернет-детокс необходим для того, чтобы наша психика не перегружалась огромным количеством информации, что имеет острую значимость сейчас, во времена клипового мышления и расцвета TikTok, Reels и сторис. А вот режим «детоксикации» каждый должен подбирать индивидуально, ориентируясь на свой график. В качестве общей рекомендации: следует откладывать телефон подальше от себя хотя бы за полчаса до сна, чтобы мозг успокоился, а в организме начал вырабатываться мелатонин. И, несмотря на то что социальные сети стали весомой составляющей нашей жизни, ничего страшного не произойдет, если раз в неделю вы будете offline.