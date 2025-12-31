Как изменится жизнь южноуральцев в январе‑2026

МРОТ станет больше, пенсии вырастут, а бойцы СВО смогут заключить социальный контракт

В первом месяце 2026 года в России вступит в силу множество изменений, которые коснутся выпускников школ, семей с детьми, бойцов СВО, автомобилистов и тех, кто предпочитает передвигаться на общественном транспорте. Подробнее — в подборке ИА «Первое областное».

Зарплаты, пенсии, больничные

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 20% — до 27 093 рублей. В Челябинской области с учетом районного коэффициента 1,15 МРОТ возрастет до 31 156,95 рубля.

Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца увеличатся на 7,6%.

В Челябинской области самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные.

Поддержка семей

С 1 января начнут действовать новые меры поддержки для многодетных родителей:

отменяются ограничения на включение в страховой стаж периодов ухода за ребенком до полутора лет;

матери-героини будут получать социальные гарантии наравне с Героями России и Героями Труда;

для матерей-героинь устанавливается дополнительное материальное обеспечение в размере 415% социальной пенсии.

Для работающих родителей двух и более детей вводится новая выплата — возврат части налога. Выплаченная сумма налога на доходы физических лиц в минувшем году будет пересчитана по ставке 6%. Разницу родителям вернут единовременным платежом. Оформить выплату смогут семьи со среднедушевым доходом в 1,5 величины регионального прожиточного минимума на человека и в случае, если имущество не превышает установленных критериев нуждаемости.

В Челябинской области на 4% проиндексируют региональные социальные выплаты. Это областной маткапитал, студенческий капитал, выплаты на покупку школьной формы и многие другие.

Размер не облагаемой налогом выплаты, которую работодатель может предоставить сотруднику при рождении ребенка, увеличивается с 50 тысяч до 1 миллиона рублей.

Семьи начнут получать уведомления о перечислении маткапитала на выбранное направление в течение месяца после операции. Это позволит быть в курсе, сколько и куда денег потрачено.

Для талантливых детей проживание и питание в интернатах федеральных школ искусств станет бесплатным. Раньше за содержание юных талантов платили родители.

Поддержка военнослужащих

Участники спецоперации и члены их семей смогут обратиться за кредитными каникулами до 31 декабря 2026 года. Также для них вводят льготы по транспортному и земельному налогам.

Участники СВО смогут заключить социальный контракт, чтобы начать свое дело, без привязки к среднедушевому доходу.

Добровольцам — участникам СВО при назначении пенсий за выслугу лет будут засчитываться периоды пребывания в добровольческих формированиях. При условии, что на день увольнения со службы у них было менее 20 лет выслуги.

Водителям и пассажирам общественного транспорта на заметку

Бумажная выписка из реестра транспортных средств станет платной. Стоимость документа составит от 100 до 400 рублей.

Автопродление водительских прав отменяется с 1 января. Если срок действия удостоверения истекает в этот день или позже, нужно его заменить.

Маршруты Челябинска и Копейска № 7, 72, 130 и 150 изменят схему движения. Кроме того, в Челябинске запустят несколько новых автобусов и продлят некоторые старые маршруты.

Между Челябинском и Курганом запустят шестивагонный поезд инновационной модели. Раньше между городами курсировал состав из четырех вагонов.

С 2 января при оформлении билетов на пригородные поезда будут использовать новые названия остановочных пунктов — ЮУЖД переименовала еще 18 остановок.

Нововведения для детей и родителей

Выпускники 9-х классов, которые по каким-то причинам не смогли получить аттестат, смогут бесплатно получить рабочую профессию. Перечень направлений определят региональные власти. Закон также вступает в силу 1 января.

С 1 января можно будет вернуть налог с расходов на физкультурно-оздоровительные услуги для родителей-пенсионеров.

С 20 января вступят в силу новые правила выезда детей за границу.

Что еще изменится в январе

Призывать на военную службу теперь будут круглый год. При этом отправлять новобранцев к местам ее прохождения будут, как обычно, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Свидетельство ИНН заменят выпиской из ЕГРН — именно этим документом теперь будет подтверждаться факт учета организаций, предпринимателей и граждан в налоговых органах. При этом свидетельство ИНН не утратит силу, специально менять ничего не нужно.

Возраст обязанных приносить присягу в связи с приобретением российского гражданства снизили с 18 до 14 лет.

Вернуть излишне уплаченную пошлину можно будет, направив заявление через портал «Госуслуги».

В Челябинске с 1 января 2026 года заработает служба отлова собак.

Иноагентов лишают всех налоговых льгот, а единая ставка НДФЛ для них составит 30%.

Вырастут штрафы за навязывание дополнительных услуг: до 150 тысяч рублей — для должностных лиц, до 500 тысяч — для юридических.

С 9 января ужесточится контроль за продажей квартир. Росфинмониторинг сможет повышать порог сделок с недвижимым имуществом, сумма которых равна или превышает 5 миллионов рублей.

Также с 20 января операторов связи начнут наказывать за оказание услуг абонентам, у которых более 20 сим-карт, а также за ряд других нарушений. Максимальный размер штрафа — полмиллиона рублей.