Как изменится жизнь южноуральцев в сентябре-2024

Новшества коснутся образования, транспорта и других сфер

В сентябре жителей Челябинской области и всей России ждет ряд изменений в разных сферах. В частности, в школы вернутся уроки труда, некоторые молодые специалисты получат отсрочку от армии, а из транспорта запретят высаживать пассажиров с ограниченными возможностями. Подробнее об основных изменениях первого осеннего месяца — в материале ИА «Первое областное».

Образование

С 1 сентября детские сады, школы, колледжи и вузы обязаны устанавливать на своей территории флаг России или вывешивать его на здании. Раньше это касалось только школ.

Школьный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» заменят на «Основы безопасности и защиты Родины». Изучать его будут с 5-го по 11-й классы. В средней школе ребята узнают, какие мероприятия проводятся в стране для защиты людей в случае ЧС или при возникновении военной угрозы. Ученики 10-11-х классов будут проходить огневую, тактическую, военно-медицинскую и другие подготовки. А еще вернут уроки труда, на которых будут учить шить, готовить, мастерить различные изделия и многое другое.

Финансы и выплаты

В Челябинской области многодетным малоимущим семьям начнут компенсировать проезд школьников в городском и пригородном транспорте. Ежемесячно такой семье будут выплачивать 618 рублей. Мера поддержки, инициированная губернатором Алексеем Текслером, заработает 1 сентября.

Также на Южном Урале молодым родителям начнут выплачивать студенческий капитал в размере миллиона рублей. Условия: оба родителя должны учиться очно и получать первое образование, а возраст матери не должен достигать 24 лет.

За сверхурочную работу будут платить больше. Работодателей обязали учитывать стимулирующие выплаты и компенсации.

Ряд государственных услуг подорожает. Например, госпошлина за подачу заявления о расторжении брака составит пять тысяч рублей вместо 650-ти. 10 тысяч придется отдать за обращение с заявлением о признании человека банкротом. Ранее госпошлина составляла 300 рублей.

Транспорт

Водителям общественного транспорта запретили высаживать при любых обстоятельствах не только детей до 16 лет, но и пассажиров с ограниченными возможностями здоровья из-за угрозы их жизни.

Поездки в такси и автобусах станут безопаснее. Так, водителей легкового такси обязали оформлять полис страхования гражданской ответственности. Максимальная компенсация пассажиру в случае ДТП по нему составит до 2 миллионов рублей. А за незаконные перевозки пассажиров автобусами, троллейбусами и трамваями повысили штрафы. Например, за работу без лицензии и разрешения перевозчик заплатит до 400 тысяч рублей.

ЖКХ

С 1 сентября вводятся новые правила содержания лифтов, согласно которым организации, обслуживающие их, обязаны починить остановившийся лифт в течение суток. Если сделать это невозможно по каким-то причинам, на каждом этаже должны быть вывешены объявления, что лифт не работает.

Собственники помещений или власти региона могут инициировать обследование дома перед капремонтом, чтобы оценить его реальное состояние. Процедура нужна, чтобы проверить состояние МКД на соответствие нормативным требованиям и, если это необходимо, ускорить ремонт. А при проведении капремонта регионы смогут контролировать процесс. Речь идет о ситуациях, когда ремонт проводят за счет средств, формируемых на счетах регоператоров или специальных счетах.

Еще одно нововведение: сведения о недобросовестных управляющих компаниях, лишенных лицензии, внесут в специальный реестр. И до тех пор, пока учредители не вернут себе доброе имя, они не смогут создавать такие же организации. Мера позволит защитить граждан от недобросовестных управляек.

Прочие изменения: