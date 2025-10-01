Как изменится жизнь южноуральцев в октябре-2025

Вступают в силу новые законы

В октябре отдельным категориям бюджетников повысят зарплаты, стартует осенний призыв, а банки внедрят «кнопку» предупреждения о мошенниках. Подробнее об этих и других важных изменениях — в материале ИА «Первое областное».

Деньги, налоги, бизнес

1 октября на 7,6% проиндексируют зарплаты отдельных категорий бюджетников. Плановое повышение коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных органов власти. Получать больше также будет гражданский персонал воинских частей и подразделений силовых ведомств.

С сегодняшнего дня малый и средний бизнес, а также самозанятые получают право на кредитные каникулы. Их можно взять сроком до полугода. Начислять штрафы в этот период не будут. Действие каникул распространяется только на кредиты, взятые после 1 марта 2024 года. Воспользоваться льготным периодом можно раз в пять лет.

С 1 октября присоединиться к программе долгосрочных сбережений станет проще — через портал «Госуслуги». Подписать договор можно с помощью квалифицированной электронной подписи или неквалифицированной через сервис «Госключ».

Микрокредитные компании смогут выдавать ипотеку с 22 октября. Речь идет только о тех МКК, которые являются государственными, то есть принадлежат региону. В каждом регионе может быть только одна такая МКК. Оформить там жилищный кредит можно будет только по одной из госпрограмм: семейной, IT-ипотеке и другим. Окончательные условия и ставки будут определять регионы-собственники таких компаний.

С 30 октября в два раза возрастет лимит страховки по рублевым вкладам, размещенным на срок более трех лет и удостоверенным сберегательными сертификатами. Максимальная сумма возмещения составит 2,8 миллиона рублей вместо 1,4 миллиона.

Прочее

С 1 октября в приложениях крупнейших банков появится специальная кнопка для оповещения о мошенниках. С ее помощью можно сообщить о подозрительных переводах или других подозрительных действиях.

С сегодняшнего дня стартует осенний призыв в армию. Он продлится до конца года.

Пенсионеры смогут сформировать на портале «Госуслуги» справку для удостоверения факта назначения пенсии. В документе в формате PDF будут все данные, а также уникальный QR-код, который можно сканировать через приложение «Госуслуги». Документ имеет ту же силу, что и бумажное пенсионное удостоверение. Его можно предъявлять как в электронном, так и в распечатанном виде.

5 октября вступит в силу закон, уточняющий правила и нормы материально-бытового обеспечения осужденных, обвиняемых и подозреваемых. Условия их содержания станут лучше.

С 10 октября упрощается процедура присвоения званий добровольцам. Тем, кто пребывает в запасе, добровольно исполняет задачи, возложенные на Росгвардию или Вооруженные Силы России, смогут присваивать воинские звания без прохождения военных сборов.

С 22 октября конфискованные немаркированные товары можно будет использовать в качестве гуманитарки или отправлять на переработку. Исключение — продукты, алкоголь, лекарства и некоторые другие.

Вводится маркировка строительных смесей и некоторых видов бытовой химии.