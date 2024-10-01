Как изменится жизнь южноуральцев в октябре‑2024

Рассказываем о нововведениях в законодательстве

В октябре некоторым работникам повысят зарплаты, а некоторым пенсионерам — пенсии, повысят утильсбор на автомобили и ограничат использование смартфонов в зоне СВО. Подробнее об основных изменениях второго осеннего месяца — в нашем материале.

С 1 октября на 5,1% повысят зарплаты работникам федеральных учреждений, госорганов, клинических центров, федеральных вузов, гидрометеорологической службы, а также научных работников. Повышение зарплат коснется и гражданского персонала воинских частей, а также работников учреждений, где предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

С этого же дня на 5,1% проиндексируют военные пенсии. Их размер составит 89,83% от денежного довольствия военного, а это в среднем 41,6 тысячи рублей. Напомним, что размер такой пенсии зависит от денежного довольствия военного, продолжительности службы и надбавок.







«Зеркала» ранее заблокированных сайтов будут блокировать быстрее. Принимать решение по таким ресурсам будет Роскомнадзор без решения Минцифры, как было раньше. Операторов поисковых систем обяжут сразу же удалять информацию о таких сайтах.

С 1 октября дети-сироты смогут подавать некоторые заявления, касающиеся обеспечения жильем, через портал «Госуслуги». Это заявления о сокращении срока действия договора найма квартиры и о предоставлении выплаты на приобретение жилья в собственность или для погашения ипотеки.

С сегодняшнего дня вырастет утилизационный сбор на автомобили и прицепы. Повышенную выплату государству будут платить юрлица, ввозящие на территорию страны импортные новые и б/у автомобили.







С 8 октября в силу вступают некоторые законы, касающиеся военной службы. Так, теперь командиры воинских частей, начальники органов военной полиции и начальники гарнизонов смогут назначать дисциплинарный арест мобилизованным и контрактникам, совершившим грубые проступки. Ранее делать это могли лишь судьи гарнизонного военного суда.

Кроме того, бойцов СВО смогут отправлять под арест за использование смартфонов и планшетов с выходом в интернет в личных целях.

С 21 октября вступает в силу новый порядок пользования произведений, авторы которых неизвестны. Те, кто хочет использовать такие фото, видео, музыку и другие материалы, должны будут обратиться в специальную организацию и заплатить определенную сумму. Если автор найдется, он получит эти деньги.

Полицейским облегчат работу. С 21 октября из их полномочий уберут составление протоколов и рассмотрение дел о правонарушениях в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, миграции, безопасности дорожного движения и других. Это необходимо, чтобы не дублировать работу других ведомств.

30 октября истечет срок разрешения, по которому таксисты могли возить пассажиров. Чтобы продолжать работать, им нужно заключить новый договор ОСГОП.