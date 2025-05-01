Как изменится жизнь южноуральцев в мае‑2025

Рассказываем о вступающих в силу законах

В последнем весеннем месяце в России расширят основания для получения статуса ветерана боевых действий, введут новые критерии для статуса иноагента, создадут реестр для злостных алиментщиков и ограничат упрощенные банковские переводы. Подробнее об этих и других изменениях — в материале ИА «Первое областное».

1 мая проиндексируют надбавки к пенсии членам летных гражданских экипажей и шахтерам. Доплаты им положены за вредные, опасные и тяжелые условия труда. Их размер индивидуален для каждого работника и зависит от стажа и размера зарплаты. Доплаты индексируют четыре раза в год.

С 2 мая статус ветерана или инвалида боевых действий получат те, кто участвовал в отражении вооруженного нападения на российские территории, в том числе защитники Курской области, добровольцы, полицейские, росгвардейцы, прокуроры и пожарные.

Оснований для признания человека иноагентом станет больше. Такой статус могут получить те, кто помогает властям других стран в деятельности, направленной против России; помогает в исполнении решений организаций, в которых не участвует наша страна. Получить его могут и те, кто вовлекает людей и детей в сбор информации о военно-технической деятельности.

Вступают в силу законы, направленные на обеспечение безопасности России: вводится уголовная ответственность за несообщение о подготовке диверсии, а охранникам энергетических объектов разрешат использовать оружие для отражения атаки дронов еще на подлете.

В течение месяца также будут вступать в силу законы, направленные на защиту людей от мошенничества. Например, банки обяжут разработать меры, противодействующие заключению кредитных договоров без согласия клиента. Те, кто переводит более 100 тысяч рублей без открытия банковского счета, будут проходить полную идентификацию: предоставлять не только паспортные данные, но и дату и место рождения, и адрес, и ИНН. Кроме того, банки смогут не блокировать карты, а вводить лимиты на переводы — до 100 тысяч в месяц, если данные отправителя содержатся в базе Центробанка о клиентах, замеченных в подозрительных операциях.

С 25 мая в России появится новый реестр для злостных неплательщиков алиментов. Туда внесут имена тех, кто уже привлечен к административной или уголовной ответственности. Уведомление о внесении в реестр должнику направят в течение суток. Сведения о нем из реестра удалят только после полного погашения долга.

С 30 мая возрастут штрафы за утечку персональных данных. Для граждан максимальный штраф составит 400 тысяч рублей, для должностных лиц — 600 тысяч, для компаний — 15 миллионов.

Также с 30 мая вступает в силу закон, сохраняющий за сотрудниками ФССП, ФСИН и нескольких других ведомств право на единовременную жилищную выплату, если их уволили без права на пенсию по медицинским показаниям или из-за сокращения должности.