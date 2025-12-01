Как изменится жизнь южноуральцев в декабре‑2025

В банке можно будет предъявить цифровой паспорт, а утильсбор теперь рассчитывают по‑новому

В декабре в России вступают в силу законы, которые коснутся обычных граждан, бизнеса, а также иностранцев, передает ИА «Первое областное».

С 1 декабря автоматически пересчитают пенсии тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Теперь они будут получать удвоенную часть страховой пенсии — 17815,4 рубля вместо 8907,7.

Рассчитывать утилизационный сбор на легковые автомобили, ввозимые из-за границы, начнут по новым правилам. Базовая ставка теперь зависит не только от типа и объема двигателя, но и от его мощности. Рассчитать платеж можно по следующей схеме: умножить базовую ставку (20 тысяч рублей) на коэффициент, соответствующий литражу и количеству лошадиных сил. При этом для машин мощностью до 160 лошадиных сил, которые физлица ввозят для личного пользования, сохраняются льготы — 3,4 тысячи рублей для новых авто и 5,2 тысячи для машин старше трех лет.

С сегодняшнего дня иностранцы при въезде в Россию смогут сдать биометрию на всех пограничных пунктах, где для этого есть технические возможности. Это третий этап эксперимента по сдаче биометрии, он продлится до 30 июня 2026 года.

Срок предоставления потребительской рассрочки сократят до 6 месяцев, а штрафы за просрочку не будут превышать 20% годовых от суммы долга. Кроме того, если у одного человека общая сумма рассрочек превышает 15 тысяч рублей, информацию будут передавать в бюро кредитных историй. Это позволит банкам оценивать долговую нагрузку клиента.

Должники смогут пожаловаться на назойливых коллекторов в Федеральную службу судебных приставов через портал «Госуслуги». Нарушением считаются более одного звонка в сутки, более двух — в неделю и более семи — в месяц.

С 9 декабря некоммерческие организации, работающие с ветеранами СВО, получат статус социально ориентированных и смогут рассчитывать на господдержку.

С 14 декабря оценивать надежность банков при распределении государственных денег будут на основании кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале. Ранее надежность измеряли по размеру их капитала. Наиболее надежные банки будут использоваться для открытия эскроу-счетов, размещения резервного фонда туроператоров и денег государственных компаний.

С 29 декабря южноуральцы смогут использовать цифровой паспорт для подтверждения личности в банках при условии, что они уже проходили очную идентификацию в конкретной кредитной организации. При этом документ не заменит бумажный паспорт.

С 31 декабря южноуральцев начнут информировать о положенных мерах поддержки при потере работы и достижении предпенсионного возраста на портале «Госуслуги».