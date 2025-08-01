Как изменится жизнь южноуральцев с августа‑2025

Рассказываем о нововведениях в законодательстве

В августе в России заработают законы, которые продлят срок действия ЕГЭ для участников СВО, запретят подросткам открывать банковские счета и позволят гражданам отказаться от массовых рассылок. Подробнее об этих и других важных изменениях — в материале ИА «Первое областное».

1 августа

С сегодняшнего дня можно отказаться от СМС-рассылок. Для этого необходимо направить соответствующее обращение своему оператору связи.

Подростки не смогут открывать банковские счета и оформлять карты без согласия родителей или законных представителей. Мера направлена на защиту от мошенничества.

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Речь идет о тех, кто трудился в прошлом году и за кого платил взносы работодатель. Размеры прибавки будут отличаться, максимальная сумма составит 437 рублей 7 копеек — это стоимость трех пенсионных баллов.

Вырастут пенсии у членов экипажей гражданских самолетов и работников угольной промышленности. Выплату им индексируют четырежды в год — за вредность и тяжелый труд.

АО и ООО смогут иметь в качестве единственного учредителя хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Закон направлен на более ясную организацию бизнеса.

Изменится перечень видов и категорий транспорта и прицепов, за которые необходимо заплатить утилизационный сбор. Новые коэффициенты введут, в частности, для грузовиков и тягачей с разрешенной максимальной массой свыше 20 тонн.

В Челябинске с сегодняшнего дня закрывают часть моста на ЧМЗ, автобусы последуют по измененным маршрутам. Кроме того, отменяется маршрутка № 218.

3 августа

Участникам спецоперации продлят действие ЕГЭ — период участия в СВО не будут включать в четырехлетний срок действия результатов экзамена.

Вводится уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориалов. Обвиняемым грозит срок до 5 лет или штраф до 5 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело заводят только за уничтожение либо повреждение воинских захоронений или мемориалов.

За производство и продажу табака и алкоголя без маркировки также вводится уголовная ответственность, предусматривающая до 3 лет заключения либо штраф до 500 тысяч рублей. Раньше за это привлекали к административной ответственности.

Заявку на выдачу патента за какое-либо изобретение теперь можно подать в течение 12 месяцев вместо шести.

20 августа

За оборотом драгоценных металлов и камней будут следить строже. Так, под обязательный контроль попадут покупка и продажа физическим лицом инвестиционных драгметаллов, монет из них, а также обработанных природных алмазов.

26 августа

Повышаются требования к обустройству, оборудованию и местам расположения складов временного хранения. При этом вступающие в силу изменения сократят сроки проведения таможенных досмотров и позволят оперативнее обрабатывать грузы.