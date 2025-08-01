В августе в России заработают законы, которые продлят срок действия ЕГЭ для участников СВО, запретят подросткам открывать банковские счета и позволят гражданам отказаться от массовых рассылок. Подробнее об этих и других важных изменениях — в материале ИА «Первое областное».
1 августа
С сегодняшнего дня можно отказаться от СМС-рассылок. Для этого необходимо направить соответствующее обращение своему оператору связи.
Подростки не смогут открывать банковские счета и оформлять карты без согласия родителей или законных представителей. Мера направлена на защиту от мошенничества.
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Речь идет о тех, кто трудился в прошлом году и за кого платил взносы работодатель. Размеры прибавки будут отличаться, максимальная сумма составит 437 рублей 7 копеек — это стоимость трех пенсионных баллов.
Вырастут пенсии у членов экипажей гражданских самолетов и работников угольной промышленности. Выплату им индексируют четырежды в год — за вредность и тяжелый труд.
АО и ООО смогут иметь в качестве единственного учредителя хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Закон направлен на более ясную организацию бизнеса.
Изменится перечень видов и категорий транспорта и прицепов, за которые необходимо заплатить утилизационный сбор. Новые коэффициенты введут, в частности, для грузовиков и тягачей с разрешенной максимальной массой свыше 20 тонн.
В Челябинске с сегодняшнего дня закрывают часть моста на ЧМЗ, автобусы последуют по измененным маршрутам. Кроме того, отменяется маршрутка № 218.
3 августа
Участникам спецоперации продлят действие ЕГЭ — период участия в СВО не будут включать в четырехлетний срок действия результатов экзамена.
Вводится уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориалов. Обвиняемым грозит срок до 5 лет или штраф до 5 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело заводят только за уничтожение либо повреждение воинских захоронений или мемориалов.
За производство и продажу табака и алкоголя без маркировки также вводится уголовная ответственность, предусматривающая до 3 лет заключения либо штраф до 500 тысяч рублей. Раньше за это привлекали к административной ответственности.
Заявку на выдачу патента за какое-либо изобретение теперь можно подать в течение 12 месяцев вместо шести.
20 августа
За оборотом драгоценных металлов и камней будут следить строже. Так, под обязательный контроль попадут покупка и продажа физическим лицом инвестиционных драгметаллов, монет из них, а также обработанных природных алмазов.
26 августа
Повышаются требования к обустройству, оборудованию и местам расположения складов временного хранения. При этом вступающие в силу изменения сократят сроки проведения таможенных досмотров и позволят оперативнее обрабатывать грузы.