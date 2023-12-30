Как изменится жизнь россиян в январе — 2024

Рассказываем, какие нововведения вступают в силу

Новый, 2024 год начнется в Челябинской области и России в целом с нововведений. Например, право на кредитные каникулы станет бессрочным, родители продолжат получать пособие по уходу за ребенком при досрочном выходе на работу, ряд выплат освободят от НДФЛ, проиндексируют МРОТ и страховые пенсии, и многое другое. Подробнее обо всех изменениях в январе — в материале ИА «Первое областное».

1 января

По поручению президента России Владимира Путина с 1 января вырастут страховые пенсии по старости и минимальный размер оплаты труда. Пенсии проиндексируют на 7,5%, МРОТ — на 18,5%. Отметим, что с увеличением МРОТ изменится размер пособий по беременности и родам, больничных, выплат по временной нетрудоспособности и других.

Еще одно нововведение — страховая и ряд социальных пенсий будут назначаться в беззаявительном порядке. К таким относятся социальная пенсия по случаю потери кормильца, а также пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. В беззаявительном порядке будут делать перерасчет фиксированной выплаты к пенсии за стаж в районах Крайнего Севера и в сельском хозяйстве.

С нового года увеличится сумма социальных налоговых вычетов с расходов 2024 года. Получить вычет можно за обучение, лечение, заключение договора ДМС, добровольное страхование жизни и другое. Например, за обучение ребенка можно будет получить до 14,3 тысячи рублей (13% от 110 тысяч рублей). С этого года можно будет получить вычет и за очное обучение супруга или супруги.







Родителям продолжат выплачивать ежемесячное пособие, если им придется выйти на работу из декретного отпуска раньше, чем ребенку исполнится 1,5 года.

Материнский капитал с 2024 года будут получать только те, кто на момент рождения ребенка является гражданином России, и только в случае, если ребенок является гражданином РФ по рождению. Изменение не коснется жителей новых российских регионов.

С 1 января с ряда выплат перестанут взимать налог. Нововведение коснется выплат к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня», грантов, премий и призов, полученных на региональных и местных соревнованиях, а также выплаты материальной помощи студентам.

С первого дня нового года будет закреплен перечень мер поддержки волонтеров. Им будут оплачивать расходы на медуслуги и обучение, необходимые для добровольческой деятельности. Также у них появится единый нагрудный знак. Цели добровольческой деятельности расширят.

Вводится бессрочное право на получение кредитных каникул для получателей потребительских кредитов.

«Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита. Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30%, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С начала 2024 года призывной возраст увеличится с 27 до 30 лет. Нижняя граница — 18 лет — останется без изменений.

С 1 января россияне смогут давать и отзывать согласие на размещение и обработку биометрических данных с помощью портала «Госуслуги». Там же можно будет потребовать уничтожить данные.







Россиян, у которых есть право на бесплатную юридическую помощь, освободят от уплаты пошлины за нотариальное удостоверение доверенности.

Детских товаров, на которые распространяется пониженная ставка НДС, станет больше. В их число войдут бутылочки, ванночки для купания, детские автокресла и велосипеды. По словам Вячеслава Володина, сэкономленные деньги бизнес сможет направить на увеличение выпуска продукции. Кроме того, это одна из мер, направленная на импортозамещение.

С 1 января при угоне автомобиля исчисление транспортного налога на него прекратится с начала розыска авто и до его возврата владельцу. Налогоплательщик может подать через МФЦ подтверждающие документы. Если же сделать это невозможно, то исчисление прекращается с момента получения МВД соответствующего заявления.

Также с 1 января вступит в силу новая редакция закона о занятости, нововведения в которой учитывают современное состояние рынка труда и систематизируют меры господдержки граждан, находящихся в поиске работы.

С начала года вводится институт пробации — меры, которые будут способствовать эффективной адаптации осужденных.

Вводятся единые критерии получения социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также расширяется перечень лиц, которые не включаются в состав семьи при расчете среднедушевого дохода.

5 января

С этого дня средства маткапитала можно будет потратить на реконструкцию квартиры в таунхаусах, дуплексах и прочих жилых объектах.

Сотрудники выездной бригады скорой помощи теперь смогут оказывать помощь пациентам без их согласия, если существует угроза для их жизни. При этом сам пациент или его законный представитель смогут отказаться от помощи до ее оказания.







Иностранцев и лиц без гражданства, выдворяемых из России, теперь будут держать в спецучреждениях не более 90 суток с момента вынесения постановления о выдворении. Кроме того, наказание может быть заменено штрафом с учетом ряда обстоятельств.

7 января

С этого дня высококвалифицированным специалистам, которые уже проработали в России не менее двух лет, будут выдавать бессрочный вид на жительство. Это же касается членов их семей.

21 января

Банки обяжут включать в расчет полной стоимости кредита любые платежи и информировать о праве заемщика отказаться от любой дополнительной услуги. По словам Вячеслава Володина, это позволит россиянам более точно оценивать свои финансовые возможности при оформлении кредита.

Другие нововведения: