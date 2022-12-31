Как изменится жизнь россиян в январе‑2023

Рассказываем о нововведениях второго зимнего месяца

С наступлением нового, 2023 года в России вступит в силу ряд законов. В их числе — увеличение МРОТ, повышение пенсий, введение единого пособия на детей, обеспечение детей с редкими заболеваниями лекарствами и многие другие. Подробнее о главных нововведениях второго зимнего месяца — в материале ИА «Первое областное».

С 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,3% с последнего повышения, которое было в июне 2022 года, и составит 16 242 рубля. Прожиточный минимум будет равен 14 375 рублям. В Челябинской области МРОТ составит 18 678 рублей с учетом уральского коэффициента в размере 15%.

Страховые пенсии неработающих граждан с 1 января проиндексируют на 4,8%. В результате, по данным Минтруда РФ, средний размер такой пенсии составит 21 864 рубля.

С 1 января правительством РФ установлены ежемесячные надбавки для медработников. Размер такой надбавки будет варьироваться в пределах от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

Также с 1 января в России начнут использовать трудовые книжки нового образца. Известно, что из них будут исключены некоторые устаревшие положения, регламентирующие способы заполнения бланков и учет книжек работодателями. При этом работники смогут пользоваться прежними трудовыми без ограничений.

С 1 января появится единое пособие на детей, которое объединит сразу шесть мер поддержки семей. Главное условие получения пособия: среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум, установленный в регионе. В среднем по стране пособие составит 7 тысяч, 10,5 тысячи или 14 тысяч рублей.

Кроме единого пособия можно будет оформить выплату из материнского капитала на ребенка до трех лет. Для этого среднедушевой доход должен быть не больше двух прожиточных минимумов.

С первого январского дня в России заработает Социальный фонд, который объединит Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. Благодаря его появлению россияне смогут обратиться за льготами и выплатами в один фонд и даже одно окно.

«Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат: они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению. После реорганизации фондов граждане, как и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ и получить все услуги по принципу одного окна», — цитирует пресс-служба Госдумы председателя ГД Вячеслава Володина.

Сэкономленные при слиянии фондов деньги пойдут на увеличение соцвыплат. Например, будут увеличены максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

С 1 января в России вводится единый налоговый платеж. Для каждого налогоплательщика откроют единый налоговый счет, и перечислять средства за все налоги можно будет одним платежом. Также будет установлен единый срок уплаты налогов — 28-е число. В Госдуме отмечают, что благодаря новой системе переплату можно будет вернуть быстрее. Подробнее о едином налоговом платеже — тут.

С первого дня нового года фонд «Круг добра» сможет закупать лекарства для более широкого круга детей до 18 лет, страдающих тяжелыми заболеваниями. В их числе жизнеугрожающие, редкие и хронические болезни. Денег на закупку таких лекарств в федеральном бюджете выделят на 21 миллиард рублей больше.

С 1 января снизится размер госпошлины за регистрацию правок или расторжения договора аренды. Для физических лиц она составит 350 рублей, для организаций — 1000 рублей.

С нового года в России введут федеральные основные образовательные программы по всем предметам вместо примерных. Это будет золотой стандарт качества знаний, ниже которого не могут дать ребенку.

«Сегодня поступает много жалоб представителей родительского сообщества: при переводе ребенка в другую школу, даже в одном городе, постоянно возникают вопросы несоответствия школьных программ. Детям приходится нагонять в учебе своих одноклассников, а родителям — нанимать репетиторов, дополнительно заниматься с ребенком после работы. Принятие закона повысит доступность качественного образования для детей вне зависимости от места их проживания», — разъяснил Вячеслав Володин.

С 1 января тренеров, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, наделят статусом педагогов со всеми соответствующими правами и обязанностями. Проходить аттестацию они должны будут не ранее чем через два года и не позднее чем через пять лет.

С нового года в России поднимут цены на техосмотр автомобилей. Предельный тариф по приказу Федеральной антимонопольной службы регионы устанавливают самостоятельно.

Также с 1 января работников железнодорожного транспорта обеспечат бесплатным питанием. Но не всех: в эту категорию войдут работники, выполняющие аварийно-восстановительные работы более четырех часов подряд; ликвидирующие последствия ЧС и стихийных бедствий; ремонтирующие объекты инфраструктуры; очищающие пути от снежных заносов.

С 1 января вырастут минимальные цены на крепкие алкогольные напитки, а с 7 января — на игристые вина.

Для награжденных тремя орденами Мужества предусмотрят специальные выплаты в размере 330% от социальной пенсии.

Медикам, лечащим туберкулез, расширят социальные гарантии. Специалистам сократят рабочий день, повысят зарплату и установят дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных или опасных условиях.

Волонтеры, пострадавшие в ходе своей работы, начнут получать компенсацию. Речь идет о тех случаях, когда ЧП произошло во время ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, аварийно-спасательных работ, а также при оказании помощи пострадавшим при стихийных бедствиях и других катастрофах.

С 1 января вступает в силу закон, согласно которому компании, безвозмездно передающие колледжам и техникумам имущество или деньги, смогут получить льготу в виде инвестиционного налогового вычета. Решение о его предоставлении и предельной сумме вычета будут принимать регионы.

Также с первого январского дня вступит в силу закон, согласно которому родители детей-инвалидов при их госпитализации смогут бесплатно находиться с ними в стационаре. Для них выделят спальное место, а также будут предоставлять питание. По общему правилу родители смогут находиться в стационаре с ребенком в возрасте до четырех лет. Если ребенок старше — при наличии медицинских показаний.

Инвалиды смогут получать льготные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты питания по электронному сертификату. Перечень таких изделий и лекарств определят региональные власти.

Кроме того, с 1 января вступает в силу закон о защите этнокультурного достояния России. Это значит, что местные органы власти должны будут осуществлять меры, направленные на поддержку, развитие и изучение культуры, а также на сохранение этнокультурного многообразия народов России.

С 11 января вступит в силу закон, согласно которому дети-сироты смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации. Это касается тех детей-сирот, которые пока не получили от государства положенную им по закону квартиру. Это позволит им рассчитывать на социальные выплаты, для получения которых необходима регистрация.

Также с 11 января гражданам будут оказывать помощь в трудоустройстве. Нововведение коснется тех россиян, которые ищут работу, но не зарегистрированы в качестве безработных. Им смогут помогать в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства. Также будет упрощено согласование программ поддержки работодателей, которые привлекают сотрудников из других регионов.