Как изменится жизнь россиян в октябре‑2022

Рассказываем, какие законы вступают в силу

В октябре в Челябинской области на карту «Мир» переведут больше пособий, производить жизненно необходимые лекарства станет проще, а также вводятся поддержка при госзакупках в условиях санкций и электронные водительские удостоверения. Подробнее обо всех нововведениях второго осеннего месяца — в материале ИА «Первое областное».

Законы, вступающие в силу с 1 октября

Российские фармацевтические компании, использующие плазму крови для производства жизненно необходимых и важнейших лекарств, перестанут зависеть от импортного сырья и, соответственно, будут быстрее получать нужные компоненты. Также вводится запрет на вывоз из страны донорской крови, исключение — гуманитарная помощь.

Получать госуслуги жители страны будут быстрее, так как необходимые для исполнения обращения документы будут предоставляться на основе межведомственного запроса в электронной форме в момент обращения.

Государство вводит поддержку при госзакупках в условиях санкций. Правительство РФ сможет включать участников госзакупок, попавших под санкции, в перечень заказчиков, в отношении которых применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков. Это же правило будет касаться закупок лекарств и техники.

С 1 октября увеличат денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств в 1,04 раза. Повышение коснется военных, сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, таможенников и судебных приставов.

Также с 1 октября лицам, являющимся участниками Великой Отечественной войны, и членам их семей установят ежемесячную доплату к пенсиям в размере 15,5 процента.

Россияне смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции в банках и ограничивать максимальную сумму транзакции в целях борьбы с мошенниками. Отменить запрет можно будет в любое время.

Банки будут быстрее переводить платежи в бюджетную систему РФ на единый казначейский счет. Таким образом, повысится исполнительская дисциплина в бюджетном процессе.

Передача газа и его транспортировка на безвозмездной основе для Вечного огня и Огня памяти на мемориалах не признаются объектами налогообложения НДС. Норма применяется к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2022 года.

Водителям разрешат предъявлять водительские права в электронном виде. Сервис запустят через приложение «Госуслуги Авто». При этом бумажное удостоверение остается обязательным.

С 1 октября начинают действовать новые правила уплаты НДС при получении электронных услуг. Если такие услуги оказываются организациям и ИП иностранными поставщиками, то компании и ИП будут платить НДС в качестве налоговых агентов. Если иностранные организации оказывают электронные услуги физическим лицам, то исчислять НДС эти компании продолжат самостоятельно.

Также с 1 октября начнут действовать ограничения для компаний и ИП из «красной» зоны, к которой их отнесли банки по степени риска. Таким образом, если в течение шести месяцев они не реабилитируют себя через Центробанк, их ликвидируют.

Продать или подарить автомобиль теперь можно будет, не расторгая договор ОСАГО. Однако о смене собственника машины необходимо будет уведомить страховую компанию в письменном виде.

13 октября

С этого дня будут систематизированы подходы по размещению подразделений противопожарной службы. Правительство РФ утвердит перечень населенных пунктов, в которых они должны будут размещаться, с учетом численности населения, экономического и производственного потенциала.

26 октября

С этого дня на банковскую карту «Мир» будут выплачивать субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежегодные выплаты почетным донорам, а также выплаты малоимущим гражданам, которые установлены законом «О государственной социальной помощи».

30 октября

Перевозки грузов морским и внутренним водным транспортом и разработка информационной системы оформления воздушных перевозок для обеспечения устойчивой работы транспортного комплекса отнесут к видам деятельности, которые имеют стратегическое значение для обороны и безопасности страны.