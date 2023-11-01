Как изменится жизнь россиян в ноябре‑2023

Рассказываем, какие нововведения вступают в силу

В ноябре 2023 года в России пересчитают надбавки к пенсиям летчикам и шахтерам, упростят внесудебное банкротство, изменится и многое другое. Подробнее о нововведениях в последнем осеннем месяце — в материале ИА «Первое областное».

1 ноября летчикам, стюардессам, а также тем, кто работает в угольной промышленности, пересчитают ежемесячную добавку к пенсии, которую они получают в связи с опасными условиями труда. Всего размер выплаты корректируют четырежды в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

С 1 ноября иностранные покупатели смогут рассчитываться за российскую сельхозпродукцию национальной валютой. Уполномоченные банки по заявлениям покупателей будут открывать специальные счета, на которые сначала будут переводить национальную валюту, а затем продавать ее банку. После этого переведенные в рубли деньги будут поступать на специальный рублевой счет. Перечень продукции, которую можно будет приобрести за валюту, определит правительство РФ.

С 3 ноября изменится внесудебная процедура банкротства. С этого дня пенсионеры и те, кто живет на различные пособия, смогут инициировать такую процедуру через год после начала принудительного взыскания долга. Также изменится сумма задолженности для внесудебного банкротства: теперь ее размер должен быть от 25 тысяч рублей до одного миллиона рублей.

Также с 3 ноября в России заработает реестр малых технологических компаний. Те предприятия, которые попадут в него, смогут рассчитывать на адресное получение различных мер поддержки.

В этот же день вступит в силу постановление, согласно которому Минэкономразвития будет определять форму экспертного заключения о соответствии таких компаний необходимым условиям, а также размер платы за проведение экспертизы.

С 9 ноября маркировать лекарства, напитки, сотовые телефоны и ноутбуки страны, входящие в Евразийский экономический союз, будут по общим правилам.

С конца ноября внутридомовые и внутриквартирные газовые сети будет обслуживать одна компания, и до 29 ноября управляющие организации, товарищества собственников жилья и другие должны успеть привести свои договоры управления в соответствие с новым законом о техобслуживании газового оборудования.

30 ноября истекает срок, в который российские и иностранные компании, а также резиденты РФ могут перечислить в федеральный бюджет обеспечительный платеж в счет предстоящей уплаты налога на сверхприбыль. Размер такого платежа организации определяют самостоятельно.

Напомним, 30 октября в России ввели штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Максимальное наказание составляет 40 тысяч рублей. Кроме того, введены штрафы за необоснованный отказ в рассмотрении заявления потребителя о нарушении его прав.