Как изменится жизнь россиян в марте‑2023

Рассказываем, какие законы вступят в силу

Первый весенний месяц в России начнется с множества изменений в законодательстве. Так, в марте вступят в силу ограничения на использование иностранных мессенджеров, электросамокаты внесут в Правила дорожного движения, а также можно будет делать перерасчет платы за вывоз мусора. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале ИА «Первое областное».

1 марта

С сегодняшнего дня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей будут наравне с остальными россиянами получать пенсии, пособия, льготы, бесплатную медицинскую помощь и образование.

С 1 марта повышаются акцизы на сигареты и жидкости для вейпов. Например, акциз на сигареты составит не менее 3536 рублей за 1000 штук, на 1 килограмм табака — 8669 рублей. Акциз на жидкости для вейпов повысят до 20 рублей за 1 миллилитр.

С сегодняшнего дня персональные данные владельцев недвижимости станут доступны только супругам, сотрудникам ряда госорганов и нотариусам. Доступа у третьих лиц к информации из ЕГРН больше не будет.

С 1 марта начинает действовать новый порядок проведения работ в местах воинских захоронений. Теперь все работы, в результате которых могут пострадать такие захоронения, можно проводить только после согласования с органами местного самоуправления.

Вводятся требования к внешнему облику зданий. Теперь при строительстве или реконструкции объектов капитального строительства необходимо согласовывать то, как они будут выглядеть, с администрацией.



С сегодняшнего дня средства индивидуальной мобильности будут внесены в Правила дорожного движения. К таким относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие.

«Максимальная скорость передвижения на них — 25 км/ч. Рассчитывать скорость движения нужно исходя из приоритета пешеходов. Кроме того, электротранспорт, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, должен весить не более 35 кг. Движение будут регулировать специальными дорожными знаками»,— рассказали в пресс-службе Госдумы.

С 1 марта россияне, отсутствовавшие доме более пяти дней, смогут подать заявление на перерасчет платы за вывоз мусора. Для этого нужно будет до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения обратиться в управляющую компанию или к оператору ТКО с соответствующим заявлением, приложив подтверждающие отсутствие документы. Это могут быть авиабилеты, турпутевки и прочее.

С сегодняшнего дня устанавливается запрет на использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и выполнении государственного или муниципального задания. Банкам и некредитным финансовым организациям теперь запрещено использовать такие мессенджеры для передачи платежных документов, персональных данных граждан и информации о переводе денежных средств. Перечень таких мессенджеров определит Роскомнадзор.

Расширяются меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Если раньше таким предпринимателям предоставлялось преимущественное право на выкуп недвижимости, находящейся в государственной или муниципальной собственности, то теперь это право распространяется и на движимое имущество — строительную технику, грузовые автомобили и так далее.

Вводятся дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения. В частности, правительство утвердит требования к местам продажи домашних животных.

С сегодняшнего дня россияне и граждане стран — членов ЕАЭС, имеющие неснятые или непогашенные судимости за ряд тяжких преступлений, не смогут управлять такси и общественным транспортом. К таким преступлениям относятся убийство, разбой, грабеж, преступления на сексуальной почве и против общественной безопасности.







С 1 марта у владельцев сервисов с объявлениями, которые ежедневно посещают более 100 тысяч человек, появятся новые обязанности. Они должны будут пресекать размещение экстремистских материалов и публикаций, содержащих порнографию, насилие, жестокость, а также нецензурные выражения.

Расширяется перечень услуг, при которых могут использоваться биометрические персональные данные граждан. В их числе — заключение договоров об оказании услуг связи, осуществление безналичных операций на сумму до 1000 рублей, проведение промежуточной и итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры и аутентификация на портале госуслуг.

С сегодняшнего дня операторы будут обязаны информировать Роскомнадзор о намерении передать персональные данные россиян в иностранные государства. В случаях, если это будет угрожать безопасности или обороне, передачу ограничат.

Также с 1 марта вводится маркировка вина. Члены Ассоциации виноградарей и виноделов России смогут маркировать производимое ими вино федеральными марками, содержащими эмблему «Вино России».

Меняется порядок декларирования доходов региональных и муниципальных депутатов:

«Депутаты, осуществляющие свою деятельность без отрыва от основного места работы (то есть не на постоянной основе), будут подавать декларации после избрания, а также если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги или супруга за три года»,— объяснили в Госдуме.

Отдельно выделим изменения в Правилах пожарной безопасности, которые также вступают в силу с 1 марта:

мангалы должны быть расположены от дома на расстоянии не менее пяти метров;

сжигать сухую траву на индивидуальных земельных участках можно на расстоянии не менее 15 метров от построек;

запрещена установка глухих решеток на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, которые являются аварийными выходами.



30 марта

С этого дня размер страховых выплат за вред, полученный в результате аварии на опасном объекте, будет увеличен. При причинении вреда жизни и здоровью потерпевшего размер выплаты составит три миллиона рублей, расходы на погребение такого потерпевшего возрастут до 40 тысяч рублей, при нарушении условий жизнедеятельности потерпевшего — 300 тысяч рублей, при причинении вреда имуществу физического лица — 750 тысяч рублей, юрлица — миллион рублей.

Также с 30 марта ужесточается выдача лицензий на оружие. Получить документ на приобретение или коллекционирование не смогут подозреваемые или обвиняемые в умышленном преступлении, а также лица, которые могут создать угрозу государственной или общественной безопасности.

31 марта вступают в силу изменения в закон о кредитных каникулах. Как сообщили в Госдуме, физические лица, ИП и представители малого и среднего бизнеса смогут подать заявление на кредитные каникулы по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года, до 31 марта этого года.