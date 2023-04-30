Как изменится жизнь россиян в мае-2023

Рассказываем, какие нововведения вступают в силу

В мае, последнем весеннем месяце, в России традиционно вступают в силу различные нововведения, среди которых — изменения в доставке пенсий, сбор ДНК у осужденных, увеличение штрафов за продажу вейпов детям и многие другие. Подробнее о том, как изменится жизнь россиян в мае, — в материале ИА «Первое областное».

С 1 мая доставлять страховые пенсии наличными будет «Почта России». Подробнее о том, как это будет происходить и почему решили отказаться от частных компаний, читайте на нашем сайте.

С 4 мая в российском законодательстве появляются такие понятия, как оповещение населения и системы оповещения населения. Определять порядок создания, реконструкции и поддержания в состоянии готовности таких систем будет правительство.

Также с 4 мая образец ДНК будут брать у всех осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также у граждан, подвергнутых административному аресту.

С 9 мая тем, кто привлек несовершеннолетнего к курению вейпа или кальяна, придется выплачивать штраф в размере 5 тысяч рублей. А тем, кто продолжит продавать детям такую продукцию и устройства для нее, сумма штрафа составит до 600 тысяч рублей.

Также 9 мая вступит в силу закон о защите граждан от неправомерных действий международных органов.

«За содействие в исполнении решений межгосударственных организаций об уголовном преследовании наших военнослужащих и добровольцев, должностных лиц органов публичной власти наказание составит до пяти лет лишения свободы»,— уточнили в Госдуме.

Кроме того, с 9 мая наказание за госизмену будет более суровым. Например, за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну или переход на сторону противника будет грозить пожизненное заключение.

С 15 мая получить меры поддержки семьям участников СВО будет проще. Так, если в течение шести месяцев нет сведений о месте нахождения участника спецоперации, то он в судебном порядке может быть признан безвестно отсутствующим. Справки о смерти военнослужащих смогут выдавать не только медорганизации, но и уполномоченные лица.

Также с 15 мая заработает специальный информационный ресурс для помощи тяжелобольным детям, в котором будут указаны остатки лекарств или медизделий и как они должны быть распределены между организациями-получателями.

С 18 мая сотрудники Федеральной налоговой службы должны будут информировать банки о смерти человека и снятии его с налогового учета. После получения этой информации банки должны будут прекратить все операции по счетам такого человека. Мера не позволит пользоваться картами умершего незаконно.

С 21 мая отвечать за сохранность пенсионных накоплений будет Казначейство России. Это позволит обеспечить сохранность и возвратность денег.

Также с 21 мая вводится запрет на заход в морские порты России иностранных судов, которые включены в список тех, чья деятельность связана с нарушением правил и требований при рыболовстве.

С 29 мая при регистрации товарного знака входящие в него географические названия должны соответствовать месту производства товаров. Это позволит потребителям получать более точную информацию.