Как изменится жизнь россиян в июне‑2024

Рассказываем, что меняется в законодательстве

На календаре — первый день лета. А это значит, что в российском законодательстве вступили в силу различные нововведения. В их числе — повышение пенсий 80-летним гражданам, изменение формы медицинской справки о здоровье отправляющегося в лагерь ребенка, поддержка народных промыслов и многое другое. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

1 июня

Тем, кому в мае исполнилось 80 лет, начнут платить повышенную пенсию. Размер доплаты равен 100% фиксированной части пенсии, которая в 2024 году составляет 8134 рубля 88 копеек. Удвоят фиксированную выплату и тем, кто получил первую группу инвалидности. При этом увеличение выплаты возможно либо в том, либо в другом случае.

За безопасностью туристов будут следить инструкторы-проводники, которые будут проходить аттестацию в спецорганизациях, утвержденных правительством России. Инструктор будет обязан уведомлять МЧС и прочие ведомства, в том числе проводившую аттестацию организацию, о начале и окончании маршрута.

На пачки сигарет нанесут учетно-контрольные штрихкоды. Такая мера направлена на снижение доли табачного контрафакта.

Алименты при назначении детского пособия начнут учитывать по единым правилам. Так, если алименты установил суд, то учитывать их будут по фактически поступившим суммам. Если же родители при разводе договорились об алиментах устно, то учитывать будут сумму, указанную в заявлении, но не меньше минимальных сумм, указанных в Семейном кодексе РФ, а это четверть МРОТ на одного ребенка, треть — на двоих и так далее.

С сегодняшнего дня оказывать бесплатную юридическую помощь будут по стандарту. Обратиться за безвозмездным представлением своих интересов в суде, консультацией или для составления какого-либо документа можно будет как в государственную, так и в частную юридическую компанию при наличии документа, подтверждающего такое право. А оно есть у семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума; инвалидов первой и второй группы; ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России и СССР, Героев Социалистического Труда, Героев Труда России и участников специальной военной операции.

Некоммерческие организации смогут использовать печать без своего наименования. Государственные и муниципальные учреждения от такой обязанности не освобождаются.

Производителей соков, нектаров, компотов и растительного молока обяжут маркировать свою продукцию. При этом продажа таких напитков без маркировки разрешена при их изготовлении до 1 июня и до истечения сроков годности.







Учителя и врачи смогут оформить дальневосточную и арктическую ипотеку без учета стажа работы. Ранее программами могли воспользоваться педагоги и медики, проработавшие по специальности не менее пяти лет. Кроме того, эти ипотечные программы станут доступны для участников СВО и членов семей погибших бойцов без учета возраста и семейного положения.

2 июня

Минздрав обновил форму и порядок заполнения медсправки ребенка, отправляющегося в детский лагерь. Теперь в документе необходимо указывать все перенесенные инфекционные и неинфекционные заболевания, операции, травмы, результаты осмотра на чесотку и педикулез, аллергические реакции и медицинскую группу для занятий физкультурой. Такую справку обязаны иметь все отправляющиеся в лагерь.

3 июня

Изменится порядок извещения россиян о назначении пенсий. Теперь в письме должна быть информация о виде пенсии, условиях, в связи с которыми она назначена, сроке начисления выплаты и ее размере. Направляются такие письма через портал «Госуслуги», на электронную почту или через «Почту России».

Гарнизонные медики, работающие в удаленных и труднодоступных районах, получат компенсацию. Размер выплаты будет зависеть от местоположения воинских частей, но составит не менее 750 тысяч рублей для фельдшеров и медсестер и 1,5 миллиона рублей для врачей.

10 июня

Народные промыслы начнут получать разного рода поддержку, в том числе финансовую, информационную, консультационную и организационную. Финансировать их будут за счет бюджета разных уровней. В каждом российском регионе появятся художественно-экспертные советы, а также будут созданы реестры мест традиционного бытования народных промыслов и образцов изделий.

Осужденные женщины с детьми до четырех лет смогут получить право на условно-досрочное освобождение. Выйти из тюрьмы по УДО смогут осужденные за преступления небольшой тяжести и отсидевшие не менее четверти срока.







13 июня

Российские компании смогут засекретить ряд данных о себе в случае введения в их отношении иностранных санкций. Соответствующее постановление подписало правительство страны.

18 июня

В России расширят перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. В список войдут три препарата для лечения больных с вирусными и бактериальными инфекциями и лекарства для пациентов с рассеянным склерозом.

22 июня

Казаки смогут поступать в мобилизационный резерв Вооруженных сил России на добровольной основе. Для этого им необходимо будет заключить соответствующий контракт. Речь идет о членах казачьего общества, которые обязались нести государственную или иную службу и пребывают в запасе ВС, СВР или ФСБ.

29 июня

Местные власти смогут использовать финансовые резервы не только на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, но и на их предупреждение.