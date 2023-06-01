Как изменится жизнь россиян в июне‑2023

Рассказываем, какие изменения вступают в силу

С наступлением лета в России вступает в силу ряд изменений в законодательстве. Например, с июня можно будет отказаться от биометрической идентификации, быстрее отказаться от гражданства Украины, а вот купить вейпы в интернете будет нельзя. Более подробно обо всех изменениях — в материале ИА «Первое областное».

С 1 июня россияне смогут отказаться от сбора биометрических персональных данных через многофункциональные центры. Там же можно будет отозвать ранее представленный отказ. Для этого необходимо будет написать соответствующие заявления.

С сегодняшнего дня МЧС России будет контролировать соблюдение стандартов технического регламента Евразийского экономического союза в отношении продукции, производимой для нужд гражданской обороны и преодоления чрезвычайных ситуаций.

Также с сегодняшнего дня вступают в силу ограничения при продаже вейпов и кальянов. Торговать ими теперь запрещено на ярмарках, выставках, в интернете или с использованием автоматов. Приобрести их можно будет только в магазинах или в павильонах. Также вводится запрет на открытую демонстрацию кальянов и устройств потребления никотиносодержащей продукции в магазинах.

С 4 июня право наблюдения за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания появится у большей части организаций. Например, участвовать в контроле смогут общественные объединения, ассоциации, фонды и автономные некоммерческие организации.

С 5 июня выплата из материнского капитала на детей до трех лет будет начисляться пятого числа каждого месяца. То есть выплата за май поступит 5 июня, за июнь — 5 июля и так далее. Изменение произойдет автоматически, обращаться в Социальный фонд России не требуется.

С 17 июня отказаться от гражданства Украины станет проще. Для этого необходимо будет подать соответствующее заявление в российские органы внутренних дел. Отказ будет считаться действительным с момента подачи документа.

С 29 июня самозанятые и люди, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам, смогут регистрировать товарные знаки. Ранее это разрешалось только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В конце июня на портале «Госуслуги» обманутые дольщики смогут подавать заявления на выплаты. Такие заявления будут рассматриваться в срок до 10 дней.