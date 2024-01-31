Как изменится жизнь россиян в феврале‑2024

Рассказываем, какие законы вступают в силу

В феврале 2024 года в России проиндексируют маткапитал, единовременное пособие при рождении ребенка и другие выплаты, обяжут банки информировать клиентов об истечении срока вклада и многое другое. Подробнее обо всех изменениях последнего зимнего месяца — в материале ИА «Первое областное».

Изменения, вступающие в силу с 1 февраля

На 7,4% вырастет размер более 40 различных выплат, пособий и компенсаций, в их числе — материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная страховая выплата и многие другие. По оценкам Госдумы, повышение затронет более 20 миллионов получателей господдержки.

Работникам угольной промышленности и членам летных экипажей самолетов, перевозящих пассажиров, увеличат ежемесячную надбавку к пенсии. У каждого сумма надбавки индивидуальна, поскольку рассчитывается из средней зарплаты и стажа работы.

Банки и прочие кредитные организации обяжут бесплатно информировать клиентов об истечении срока вклада не позднее чем за пять дней до этого.

Деятельность провайдеров хостинга, не включенных в реестр Роскомнадзора, запретят. Такая мера позволит отсеять компании, размещающие противоправный контент, и повысит безопасность пользователей.

Судебные приставы смогут контролировать деятельность банков и микрокредитных организаций по сбору долгов. Кроме того, по новым правилам должник и кредитор смогут взаимодействовать через портал «Госуслуги» или по электронной почте.

Допуск и доступ к государственной тайне упростят для призванных на военную службу или военные сборы и усложнят для тех, кто имеет иностранное гражданство или вид на жительство. Отказать в допуске к гостайне могут и в том случае, если иностранное гражданство имеют родственники гражданина России.

Порядок создания и деятельности добровольных пожарных подразделений упростят. Речь идет о территориальных и объектовых подразделениях. Закон направлен на развитие волонтерской деятельности.

Исправлять ошибки в реестрах о недвижимости будут быстрее: срок устранения с момента подачи заявления сократили с трех до одного месяца. Кроме того, при исправлении допускается увеличение площади участка не более чем на 10% или уменьшение не более чем на 5%.

Перечни объектов недвижимости, которые подлежат государственной кадастровой оценке, дополнят новыми сведениями. Например, будут включать информацию о том, считается ли квартира или дом непригодным для проживания, является ли дом аварийным и прочее.

Теперь под российские экономические санкции смогут попадать не только иностранные компании и граждане, но и компании, которые они контролируют. Также по новому закону будет возможна остановка финансовых операций, совершаемых в пользу попавших под санкции лиц.

Производителей пива начнут оценивать прямо на месте: сотрудники Росалкогольтабакконтроля будут выезжать в организации, которые производят пиво, пивные напитки, сидр, медовуху, и проводить проверки. Речь идет об организациях, включенных в реестр производителей таких напитков.

Изменения, вступающие в силу с 24 февраля

В России можно будет обжаловать решения, принятые должностными лицами при предоставлении госуслуг по лицензированию, в досудебном порядке. Жалобу можно будет подать через портал «Госуслуги» в течение 30 дней после того, как заявитель узнал о нарушении своих прав. Рассматривать жалобу будут в течение 15 рабочих дней.