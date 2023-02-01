Как изменится жизнь россиян в феврале‑2023

Рассказываем, какие законы вступают в силу

В феврале в России вступает в силу ряд нововведений, в числе которых — индексация ряда социальных выплат, наказание за нарушение закона о «суверенном Рунете», введение государственного контроля в сфере охоты и многое другое. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

1 февраля

С сегодняшнего дня в России на 11,9% проиндексируют материнский капитал, а также ряд социальных выплат и пособий, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам боевых действий, Героям труда РФ и многие другие — всего около 40 выплат.

«Материнский капитал будет проиндексирован и составит 587 тысяч рублей на первого ребенка, 775,6 тысячи рублей — на второго, если он родился с 2020 года. Помощь семьям, создание всех условий для развития и воспитания детей — приоритет государственной политики России»,— цитирует пресс-служба Госдумы слова председателя ГД Вячеслава Володина.

С сегодняшнего дня вступает в силу приказ ФНС России об утверждении новой формы заявления для выдачи налогового уведомления. В обновленной форме можно на выбор либо указать свои персональные данные, либо свой ИНН.

С 1 февраля вводится административная ответственность за нарушение закона о «суверенном Рунете». Составлять протоколы будут на операторов связи, имеющих номер автономной системы, за нарушение требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи.

Также с сегодняшнего дня вводятся ответные меры на введение Западом потолка цен на российскую нефть. В частности, вводится запрет на поставки российской нефти иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах на отправки предусматривается фиксация цены.

Кроме того, с 1 февраля войти в свою учетную запись на портале «Госуслуги» можно, воспользовавшись биометрией. При этом вход через логин и пароль с подтверждением по СМС сохранится.

3 февраля

С этого дня деятельность полиции, Федеральной службы безопасности, Минобороны и ряда других министерств не является предоставлением государственных и муниципальных услуг. Такая мера позволит дополнительно защитить сведения о методах их работы.

Также с 3 февраля вступает в силу закон о государственном контроле в сфере охоты. Теперь в профильный орган будут вноситься изменения, которые позволят инспекторам проводить постоянные рейды с целью выявления нарушений. Также охотоинспекторы получают право на применение физической силы и оружия для задержания нарушителей.

4 февраля

Обеспечивать жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий смогут быстрее благодаря тому, что региональные власти смогут передавать другим очередникам жилье, предназначавшееся для уволенных с военной службы, но не понадобившееся им. К таким очередникам относятся ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

7 февраля

С этого дня в России вступят в силу новые правила льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний. Выдавать кредиты также начнут с 7 февраля. Более подробно об изменениях в льготной ИТ-ипотеке читайте в нашем материале.



20 февраля

К этому дню порядок приема в вузы детей участников СВО по квоте должен быть приведен в соответствие с законом, согласно которому устанавливается специальная 10%-я квота на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.