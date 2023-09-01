Как изменится жизнь россиян с сентября‑2023

Рассказываем, какие законы вступают в силу

С 1 сентября в России вступает в силу ряд нововведений, касающихся сфер образования, ЖКХ, медицины и многого другого. Подробнее о том, как изменится жизнь южноуральцев с начала осени, — в материале ИА «Первое областное».

Образование

В школы вернули серебряную медаль. Получать ее будут те, кто успешно сдал ГИА и в аттестате которых не более двух оценок «хорошо» и остальные «отлично». Как ранее пояснял министр просвещения Сергей Кравцов, медаль играет роль при поступлении в вуз: если абитуриенты набрали одинаковое количество баллов на ЕГЭ, предпочтение отдается тем, кто имеет медаль.

С 1 сентября вводится ряд нововведений в школьное образование. Например, станет обязательным модуль начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Учеников 10—11-х классов будут учить оказывать первую помощь в рамках одноименного внеурочного курса. С 6-го класса школьников начнут готовить к выбору будущей профессии. Также в обязанности учеников могут войти уборка класса, полив деревьев и многое другое в рамках трудового воспитания школьников.

Изучать историю в школах будут по новым учебникам. Они будут едиными по всей стране.

С сегодняшнего дня бесплатное горячее питание будут получать учащиеся 1—4-х классов государственных и муниципальных школ вне зависимости от того, в какую смену учится ребенок и какой доход имеет его семья.



С 1 сентября студенты — дети военнослужащих, принимающих участие в СВО, а также сами военнослужащие смогут перейти с платного образования на бесплатное. Для этого необходимо подать заявление и представить документы, подтверждающие право на льготу. Заявление будет удовлетворено в том случае, если у студента нет задолженностей по оплате, а также академических задолженностей.

С сегодняшнего дня для студентов и аспирантов вводятся новые выплаты. Получать их будут те, кто достиг значительных достижений в области электронной промышленности, инженерного дела, а также обучающиеся по направлениям «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», «История искусств» и «Музыкальное искусство». Размер стипендий составит от 15 до 75 тысяч рублей.

1 сентября истекает срок, когда спортивные школы должны получить лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Выбрать нужные для ЕГЭ и ОГЭ предметы можно будет дистанционно на портале «Госуслуги».

Также с 1 сентября школьные автобусы, которые перевозят организованные группы детей, освободят от оплаты проезда по платным автотрассам.

Социальная сфера

Пенсия части пенсионеров вырастет. Речь идет о тех, кому в сентябре исполняется 80 лет, — у них вдвое увеличится фиксированная часть пенсии. Также перерасчет будет сделан тем россиянам, которые закончили работать в августе или которым повысили группу инвалидности в августе.



Родители детей-инвалидов смогут копить дополнительные оплачиваемые выходные. В России мамы и папы таких детей имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Раньше, если родители ими не воспользовались, они сгорали. Теперь же их можно переносить на протяжении полугода и затем использовать сразу все 24 выходных подряд. При этом сделать так можно только один раз в году.

С 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому инвалиды II группы и выше могут воспользоваться услугами сопровождаемого проживания. В зависимости от состояния здоровья человека персональный ассистент может находиться рядом от 4 до 24 часов. Он будет формировать у инвалидов навыки самообслуживания, помогать получать образование или работать.

Транспорт

В этой сфере нововведения касаются в основном такси. Так, с 1 сентября таксистам запретят перерабатывать. Службы такси должны будут соблюдать временные интервалы при передаче заказов водителям. А самозанятые не смогут работать более 40 часов в неделю или 10 часов в сутки. Это время может быть увеличено на два часа для завершения заказа. Для учета времени нужно будет вести журнал или установить тахограф.

Управлять такси не смогут водители с непогашенной или неснятой судимостью за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и некоторые другие преступления. Лишат права управления и злостных неплательщиков штрафов.



Также с 1 сентября таксисты будут обязаны выбрать одну из форм сотрудничества — трудовой договор, ИП или самозанятость, а также оформить ОСАГО по тарифам для перевозчиков.

Ездить на автомобиле можно будет только с шинами, соответствующими сезону. В июне, июле, августе запрещены шипованные шины, в декабре, январе, феврале — летние шины.

С сегодняшнего дня будут ставить на госучет сверхлегкие пилотируемые воздушные суда: дельтапланы, парамоторы, паралеты, микросамолеты, одноместные планеры и другие.

Кроме того, с 1 сентября разрешения для проезда грузовиков будут выдавать с помощью специальной электронной системы. А для большегрузов, работающих на международных перевозках, будут резервировать время для пересечения границ России.

Алкоголь и табак

С 1 сентября вырастут цены на вейпы и айкосы. Также будет запрещено продавать их на ярмарках, выставках, онлайн-площадках и в торговых залах.

Производителей пива, сидра, медовухи и пуаре включат в единый реестр. Те организации, которые не будут включены в список, не смогут выпускать алкоголь. А тех, кто будет нарушать закон и выпускать напитки нелегально, ждут большие штрафы — до 300 тысяч рублей для юрлиц. Для того чтобы попасть в список, необходимо будет заплатить одноразовый налог в размере 10 тысяч рублей.

Медицина и ветеринария

С сегодняшнего дня аптеки смогут изготавливать лекарства. Но только те, у которых есть на это соответствующая лицензия.



Больницы смогут оказывать платные немедицинские услуги. Например, бытовые или транспортные. Кроме того, некоторые медицинские услуги по желанию пациента смогут оказывать платно. Это анонимная медицинская помощь, обследование по желанию пациента, если для этого нет показаний, и другие.

Работать с донорами крови будут через портал «Госуслуги».

С 1 сентября ужесточат требования к ветеринарным препаратам. Производитель и организация, которая ввозит лекарство в Россию, теперь обязаны предоставлять в Россельхознадзор документы, подтверждающие его качество.

С сегодняшнего лечить домашних животных смогут лекарствами, предназначенными для человека.

Также с сегодняшнего дня вводится маркировка БАДов, санитайзеров, слуховых аппаратов, компьютерных томографов и некоторых других медицинских изделий.

ЖКХ

С 1 сентября изменится порядок получения квартир нуждающимися. Так, очередники смогут получать жилье в пределах муниципалитета, а не только населенного пункта, где они прописаны. Для этого нужно будет письменное согласие очередника.

Проверять газовое оборудование в одном многоквартирном доме теперь будет одна компания. Заключать с ней договор должна будет управляющая компания.

Собственникам квартир придется согласовывать изменение цвета оконной рамы, установку или снятие решеток на окнах, установку кондиционера и многое другое из числа того, что может изменить облик здания. Решать, разрешать ли менять архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства, будут органы местного самоуправления.

С 1 сентября регионам разрешат определять расчет услуг по обращению с мусором в виде либо фактического, либо нормативного объема.

Предпринимательство и занятость

Ряд нововведений коснется самозанятых. Например, они должны будут указывать свои данные при рекламе товаров или услуг онлайн. Также самозанятых допустят в реестр органической продукции.



С 1 сентября предприниматели смогут сообщить о начале собственного дела на портале «Госуслуги».

Согласно вступающему в силу закону, ответственных за горные работы будут переучивать раз в три года. Ранее этот срок составлял пять лет.

Финансы и налоги

С 1 сентября стать банкротом во внесудебном порядке можно будет с долгами от 25 тысяч до миллиона рублей. Раньше максимальная сумма долга составляла 500 тысяч рублей. Однако это касается только пенсионеров и получающих пособие на ребенка родителей. Кроме того, воспользоваться такой процедурой банкротства можно будет через пять лет, а не десять, как было ранее.

С 4 сентября в России появятся разовые налоги. Как пояснили в «Парламентской газете», это необходимо для введения в стране налога на сверхприбыль, который начнет действовать с 1 января 2024 года.

Цифровизация

С 1 сентября производители детских соков, воды, морсов и кваса должны наносить на свои товары штрихкоды, по которым их можно будет проверить.

Увеличатся штрафы для владельцев сайтов-нарушителей. За неисполнение требований Роскомнадзора юридическим лицам грозит штраф до четырех миллионов рублей.

Кроме того, с сегодняшнего дня вводится ряд нововведений в правила перевозки пассажиров и багажа на поездах.