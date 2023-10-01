Россиян в октябре ждут увеличение зарплат и упрощение оформления гаражей

Какие еще нововведения вступают в силу

В октябре в России вступает в силу ряд важных изменений. В их числе — повышение пенсий и зарплат военным, увеличение зарплат бюджетникам, упрощение оформления гаража, лишение приобретенного гражданства дезертиров и многое другое. Подробнее — в подборке ИА «Первое областное».

Повышение зарплат сотрудникам госорганов

С 1 октября на 5,5% увеличатся зарплаты бюджетников, которые не являются госслужащими. В их числе — бухгалтеры, кассиры, охранники, экспедиторы и многие другие.

Повышение зарплат и пенсий военным и силовикам

С 1 октября на 10,5% проиндексируют оклады военных и силовиков. Увеличатся:

оклады по воинским должностям для проходящих военную службу по призыву и по контракту;

оклады по должностям и званиям для сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии, пожарных, спасателей МЧС, ФСИН, таможни, начальствующего состава органов Федеральной фельдъегерской связи и некоторых других.

На 10,5% повысят также пенсии бывшим военным.

Установление лимитов по кредитам

Центробанк ужесточил ограничения на выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой — тем, кто отдает по кредитным платежам до 70% своего дохода. Это связано с тем, что за последний год необеспеченное кредитование росло высокими темпами, а также значительно выросла задолженность. Во II квартале 2023 года средний размер кредита снизился до 187 тысяч рублей с 207 тысяч. С 1 октября сумма станет еще меньше.

Контроль за деятельностью платежных агентов

Принимать платежи от граждан за коммунальные услуги, мобильную связь и прочее смогут только те платежные агенты, которые включены в специальный реестр. Следить за этим будет Центробанк. Кроме того, у операторов появятся некоторые новые обязанности.

Изменение системы оплаты услуг нотариусов

С 1 октября на действия нотариусов вводится единый тариф, состоящий из федеральной и региональной частей. Федеральная часть соответствует госпошлине, которую плательщик должен будет внести за оказание нотариальной услуги. Региональная часть тарифа будет отличаться для каждого региона и рассчитываться по экономически обоснованной формуле. Это значит, что стоимость услуг нотариусов будет зависеть от различных факторов, таких как уровень экономического развития региона, стоимость жизни, конкуренция на рынке нотариальных услуг и так далее. Такая система позволит сделать стоимость услуг нотариусов более справедливой и сбалансированной. В ряде случаев региональный тариф может быть снижен.

Принудительные работы у индивидуальных предпринимателей

С сегодняшнего дня индивидуальные предприниматели смогут привлекать к труду осужденных к принудительным работам. Ранее на это имели право только организации.

Штраф за нарушение в сфере воинского учета

Штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины повышается до 30 тысяч рублей. В случае, если гражданин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образовании, переезде, ему может грозить штраф в размере до 5 тысяч рублей.

Изменение механизма рекомендаций в интернете

С сегодняшнего дня платформы начнут раскрывать список сведений, которые они собирают о пользователях. Это даст последним больше контроля над их личными данными. Кроме того, раскрытие механизмов рекомендаций позволит пользователям лучше понять, как платформы формируют свои предложения. Это может быть особенно полезно в контексте борьбы с фейками, поскольку пользователи смогут оценить и проанализировать полученную информацию.

Ликвидация объектов накопленного вреда экологии

С сегодняшнего дня уточняются полномочия госорганов по выявлению, исследованию и оценке таких объектов. Так, за ходом их ликвидации будет наблюдать Росприроднадзор. Это же ведомство будет выдавать заключение о том, что объект ликвидирован. Кроме того, все объекты накопленного вреда будут проходить экологическую экспертизу и проверку стоимости работ по их ликвидации.

Упрощение оформления гаража

С 1 октября в силу вступает закон, который устанавливает перечень общего имущества в гаражном комплексе и регулирует вопросы управления им. Также даны определения некоторым понятиям, таким как «гараж», «гаражный комплекс» и другим.

Кроме того, подготовка схемы расположения земельного участка под определенным гаражом станет возможна без согласия всех арендаторов, если ранее этот участок был предоставлен всем членам кооператива. Человек сможет подготовить схему, не переделывая проект межевания территории, при наличии утвержденного проекта, где не предусмотрено образование земельного участка под определенным гаражом.

Улучшение процесса концессионных соглашений

Законом, который вступает в силу 1 октября, уточняются процедуры заключения концессионного соглашения и соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. Это облегчит задачу бизнесу и привлечет частные инвестиции.

Мобильные офисы банков

С сегодняшнего дня передвижные пункты кассовых операций будут называться «мобильными офисами» банков, и открыть их будет проще. Благодаря изменениям банки смогут оказывать широкий спектр услуг на отдаленных и малонаселенных территориях.

Маркировка пива в стеклянных бутылках и ПЭТ-тарах

С 1 октября вводится обязательная маркировка пива и пивных напитков, упакованных в стеклянную и ПЭТ-тары. Эксперимент по маркировке этого напитка проходил с 2021 года.

Защита особо ценных растений

С 12 октября вводится уголовная ответственность за умышленное уничтожение, сбор, контрабанду и оборот растений и грибов, занесенных в Красную книгу. Закон предусматривает штрафы до 1,5 миллиона рублей.

Закон о приобретенном гражданстве

С 26 октября более чем 20 категориям лиц станет проще получить российское гражданство. Закон коснется бывших соотечественников. Иностранцы получить гражданство в упрощенном порядке смогут в случае, если заключат контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на срок не менее года. Лишать приобретенного гражданства будут за дискредитацию российских Вооруженных сил, дезертирство и призывы к экстремизму.

Страховка при заключении кредитных договоров

Также с 26 октября в договорах кредитования будет указываться полная стоимость страховых услуг. Это позволит заемщикам получить полную информацию о стоимости и принять нужное для себя решение.