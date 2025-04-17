Как избежать греха в Чистый четверг — важнейший день Страстной недели

Рассказываем о церковных и народных традициях и запретах

Сегодня, 17 апреля, православные христиане встречают четвертый день Страстной недели — Великий четверг. Он считается особенным, поскольку именно в этот день Христос установил евхаристию — таинство причащения и тогда же начались страсти Христовы — его страдания. Как встречают этот день верующие, что запрещает делать церковь, а что — народные поверья, читайте в материале ИА «Первое областное».

Великий четверг и его суть

В Великий четверг верующие вспоминают последние события из земной жизни Христа — Тайную вечерю. Как сообщается в Евангелиях, Спаситель собрал своих ближайших учеников, омыл им ноги и передал хлеб с вином, сказав: «Это тело мое за вас предаваемое и кровь моя за вас изливаемая».

Обрядом омовения ног Христос показал пример смирения и служения ближнему. В память об этом в Великий четверг во время вечерней службы в кафедральных соборах архиерей омывает ноги 12 священникам или монахам.

Также на вечере Христос установил главное церковное таинство — евхаристию, или причащение. В этот день в храмах совершается литургия Василия Великого, верующие стараются посетить службу и причаститься Святых Христовых тайн.

Почему Чистый четверг

Чистый четверг — неофициальное название Великого четверга. Священнослужители полагают, что это название появилось именно благодаря обряду омовения ног. В древние времена по иудейскому обычаю начинать трапезу можно было лишь после того, как слуги омывали господам ноги — так они считались чистыми.

Именно с этого дня в народе принято подготавливать дом к Пасхе: делать генеральную уборку, стирать, выбрасывать ненужные вещи. Еще один обязательный ритуал — посещение бани.

«Но стоит помнить, что суть этого дня состоит вовсе не в уборке жилища, а в духовном очищении, покаянии и подготовке души к святому причащению»,— подчеркивают в православном журнале «Фома».

Церковные и народные запреты

В Чистый четверг многие начинают приготовления к пасхальному разговению, однако церковь не приветствует эту традицию. Вместо готовки священнослужители призывают провести этот день в молитве и посетить службы в храмах. То же касается уборки — сделать это можно перед Пасхой, в Великую субботу.

Также широко распространено утверждение, что в Великий четверг запрещено стричься. В церкви на это отвечают так:

«Прямого запрета нет, но лучше походу в парикмахерскую предпочесть посещение службы».

В Великий четверг запрещено грустить, обижаться самому и обижать кого-то, сквернословить, проводить шумные застолья и веселиться вообще. Нельзя жениться и венчаться.

По народным поверьям, в этот день не следует оставлять замоченным в воде белье — к беде. Давать в долг тоже не следует, иначе можно весь год провести в бедности.