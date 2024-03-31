Как избавиться от белого налета на грунте комнатных растений

Важно не переувлажнять цветы

Некоторые держатели комнатных растений регулярно сталкиваются с образованием белого налета на грунте. Как пояснил агроном тюменского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Иван Григорьев, он появляется из-за переувлажнения цветка. Предотвратить образование налета несложно, передают наши коллеги из издания «Тюменская область сегодня» со ссылкой на эксперта.

Первым делом Иван Григорьев рекомендует проверить дырочки на дне горшка. Если они забиты, то излишки воды будут уходить медленно. Из-за этого влага будет застаиваться.

Водопроводную воду перед поливом лучше отстаивать, поскольку она содержит известь и соли. Если полить растение только что набранной водой, то эти компоненты останутся на поверхности почвы и станут причиной образования налета.

«Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, нужно убрать верхний слой грунта и подсыпать небольшое количество свежего. Также полезно добавлять в грунт песок, особенно ближе к верхнему слою. Кроме того, в садоводческих магазинах можно приобрести раскислитель почвы. Снимаем верхний слой с налетом и насыпаем раскислитель, дальше насыпаем свежую почву»,— рассказал Иван Григорьев.

Для профилактики образования налета раз в две недели вместо простой воды полить цветок можно раствором лимонной кислоты. На 200 миллилитров воды необходима чайная ложка лимонной кислоты.