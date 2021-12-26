Как избавиться от барахла перед Новым Годом

Рассказываем, куда в Челябинске отдать ненужные вещи

В новый год нужно шагать налегке. Журналисты ИА «Первое областное» собрали несколько вариантов того, как можно избавиться от лишних вещей и при этом сделать доброе дело.



Текстиль и обувь





Самый простой и полезный способ избавить себя от лишней одежды в Челябинске — проект «Вещеворот» и «Разделяйка». Принимают текстиль любого качества. Целые вещи отдают нуждающимся или отправляют в благотворительный магазин, а износившийся или рваный текстиль сдают на ветошь в производство или в переработку. Так что если жалко выкинуть хороший свитер, который уже стал мал или просто не нужен — в «Вещеворот». Контейнеры и пункты приема есть почти во всех районах города, а актуальная информация всегда появляется в группе ВКонтакте проекта.

Хорошая, но лишняя одежда

Чистую и целую одежду с радостью примут в «Другой Медицине». Это проект, который оказывает медицинскую помощь бездомным. В их социальных сетях всегда есть актуальный список необходимого, они принимают и бывшие в употреблении вещи: штаны, футболки, кофты, шапки, шарфы, варежки и обувь.

Еще: комиссионки, благотворительные организации при храмах, чат поддержки «От мамы к маме»

Тазы, миски, ветошь и игрушки

В приютах для животных часто публикуют списки с нужными вещами и с радостью принимают в дар что-то сезонное: теплые вещи для подстилок, игрушки для питомцев, корм. Например, приют «Я Живой» сейчас нуждается в тазах и кастрюлях для кормления животных, волонтерам можно передать свою железную тару. кроме «Я живой» в городе работают приюты: «Наш дом», «Бим», «Кот и Пес».

Что делать с книгами

Если решили облегчить домашнюю библиотеку, есть несколько вариантов. Целые книги можно отдать в буккроссинг и, если захочется, — взять взамен другие. Не так давно в Челябинске появилась открытая полка буккроссинга от клуба «Читалка», она находится находится в «Галерее Паркер», на 3 этаже ТРК Куба.

Еще: полки для свободных книг есть при Публичной библиотеке, некоторых кафе и школах. Вы можете организовать буккроссинг в собственном подъезде, почему нет?





Если книга рваная или без обложки, то можно отправить на переработку в пункты приема макулатуры. Эти занимается например «Вторпроект» и «Экострана74», и в целом найти их по карте в интернете на так сложно, их достаточно, но большинство далеко от центра. Сдать можно и старые газеты, исписанные тетради и ненужную бумагу.

Батарейки





Их нельзя просто выбросить в ведро. С батарейками проще — пункты сбора открыты в крупных гипермаркетах, строительных магазинах, оптовых сетях вроде «Метро». Еще их можно принести на «Разделяйку» и отдать волонтерам.

Лекарства

С актуальными сроками годности — пристраивайте в родительских чатах (туда может попасть каждый по теории шести рукопожатий, мы сейчас серьезно) или через сайты вроде «Дару дар».

Куда сдать елку после праздников





После праздников живое дерево оказывается просто выброшенным и никому не нужным. В этом году после праздников можно сдать в переработку пихты и сосны на щепу в специальном пункте у усадьбы Рябинина на Каслинской, 137. Полученное сырье отдадут в приюты, чтобы посыпать вольеры или садоводам в качестве удобрения. О том, как сдать живую елку, мы подробно рассказывали в отдельном материале.