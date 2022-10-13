Как испечь грушевый пирог

Рецепт понравится любителям творога

Если вы фанат творожных десертов, ваше сердце точно покорит этот простой в исполнении, но очень вкусный грушевый пирог.

Ингредиенты: мука — 105 гр, сахар — 115 гр, яйцо — 1 шт., творог — 200 гр, ванильный сахар — 7 гр, разрыхлитель теста — 1 ч. л., сливочное масло — 55 гр, большая груша.

Приготовление: соедините сахар с мягким маслом, поочередно вмешайте разрыхлитель, ванильный сахар, творог, муку, яйцо. Готовое тесто выложите в форму. Грушу помойте, удалите сердцевину и нарежьте дольками. Дольки вставьте в тесто, по желанию присыпьте сахаром. Выпекайте при 170 °C 40–50 минут. Перед подачей пирог можно украсить сахарной пудрой. Приятного аппетита!