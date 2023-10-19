Как и зачем в Челябинской области наполняют Аргазинское водохранилище

Мы запечатлели весь процесс переброса воды

Уровень воды в Аргазинском водохранилище за последнее десятилетие уменьшился на четыре метра. При этом Аргази питают Шершневское водохранилище — водоем, из которого берет питьевую воду Челябинск. В последние годы наблюдается снижение уровня воды на многих водоемах Челябинской области. Связано это с тем, что летние периоды радовали жителей высокими температурами и отсутствием осадков. Как следствие — мельчали реки и озера, наблюдался дефицит воды.

«Долгобродский канал — ключевой для безопасности водоснабжения Челябинской агломерации. Три года назад мы завершили стройку, начатую еще с советских времен. Теперь это стратегический объект, который стал для нас гарантом, что при любых обстоятельствах в Челябинской агломерации не будет проблем с чистой питьевой водой», — отметил ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Эти «городские чаши» всегда должны быть полными. В этом году было решено перебросить воду из Долгобродского водохранилища, расположенного недалеко от Кыштыма, в Аргазинское. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал на нескольких точках переброски и запечатлел процесс.

Пополнение Аргазей водой начинается на насосной станции Долгобродского водохранилища. С 12 октября здесь круглосуточно пропускают около двух кубометров воды в секунду.













«Действительно, сложилась серьезная ситуация, но она не была критичной. Такое решение приняли, чтобы иметь хороший паводок весной. Будет переброшено почти 40 миллионов кубометров воды», — рассказал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Переброс воды стал предупреждающей мерой. По словам начальника кыштымского гидротехнического участка Евгения Лебедева, из-за обмеления Аргазинского водохранилища мог появиться риск дефицита воды.

Промышленные предприятия берут из водохранилища воду для своих производств. При нормальном объеме хватает ресурса и заводам, и горожанам. Промышленники осознают важность сложившейся ситуации и понимают, что дефицит водных ресурсов создаст риски для их производств. Это стало толчком к принятию определенных действий: совместно с правительством Челябинской области предприятия региона активно подключились к решению вопросов по перебросу воды из Долгобродского канала. В финансировании работ принимают участие Томинский ГОК, Челябинский цинковый завод, ПАО «Мечел».

Насосную станцию долгое время не использовали, но старт прошел штатно.

«Насосная станция в рабочем состоянии. Этим летом проведены работы по расчистке русла, ремонту насосов», — рассказал начальник кыштымского гидротехнического участка Евгений Лебедев.

Из Долгобродского водохранилища вода течет по специальному каналу. Его закрытый 10-километровый участок проходит под землей, а оставшиеся 13 километров вода течет по поверхности. Такую схему пришлось придумать из-за сложного рельефа местности. Большую часть времени — когда сброса нет — канал сухой.









Затем вода попадает в Кыштымское водохранилище.









Далее по 20-километровому каналу вода на глубине двух метров течет до специального глубокого колодца. Он расположен недалеко от Аргазей и нужен, чтобы избежать сильного потока из канала, который размыл бы берег.









Оставшееся до водохранилища расстояние вода преодолевает по поверхности.

«Аргазинское водохранилище пополняется. И не только за счет переброски. У нас настал дождливый период наконец-то. Мы надеемся, что в течение двух-трех лет природа перейдет в многоводный режим и нам не надо будет перебрасывать такое количество воды», — сказал Сергей Лихачев.

Несмотря на обилие осадков, которому, несомненно, радуются экологи, переброска воды из Долгобродского в Аргазинское водохранилище будет продолжена до начала весны следующего года.