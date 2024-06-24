Как газифицировать садовый домик в Челябинской области

Для этого его нужно перевести в статус жилого дома

Жители Челябинской области могут провести газ к своим садовым участкам. Но для этого нужно совершить несколько шагов, о которых медиахолдингу «Первый областной» рассказала и. о. руководителя управления Росреестра по Челябинской области Ольга Юрченко. В первую очередь садовый домик нужно перевести в статус жилого. Для этого владельцу объекта нужно обратиться через Многофункциональный центр в районную администрацию.

Собственник должен приложить «зеленку», выписку из реестра недвижимости, а также заключение о том, что строение может быть признано жилым.

«После того как орган местного самоуправления примет решение о переводе садового дома в жилой, соответствующие документы направят в Росреестр», — рассказала Ольга Юрченко.

Районная администрация направит свое решение и правообладателю.





«Газифицировать можно только жилой дом, который расположен на садовом земельном участке, и только если садоводческое товарищество находится в населенном пункте, который уже газифицирован, либо планируется газификация», — отметила спикер.

На всю процедуру уйдет чуть больше полутора месяцев.