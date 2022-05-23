Семья фермеров обеспечивает Челябинскую область маслом и макаронами

Репортаж об одном из самых прогрессивных хозяйств на юге области, которое держится на хрупких женских плечах

В Челябинской области в самом разгаре весенняя полевая кампания. Журналист информационного агентства «Первое областное» посетила одно из крестьянско-фермерских хозяйств на юге региона, чтобы узнать о перспективах будущего сезона, и поразилась масштабам и подходу к земледелию.

Как работает единственная в Челябинской области женщина-полевод, где растет пшеница для самых популярных у челябинцев макарон, на каких условиях селянам покупают жилье за несколько миллионов рублей и кто обеспечивает нашу с вами продовольственную безопасность, — в материале ИА «Первое областное».





Поля крестьянско-фермерского хозяйства «Березка» раскинулись по Чесменскому району, его руководитель Денис Шумских и большинство его сотрудников — жители Варны. Земледельческое предприятие — инвестиционный микс для двух районов: здесь и обработка земель, в том числе и залежных, и рабочие места, и производство зерновых и масленичных культур, и даже собственное семеноводческое научно-производственное объединение.

Площадь возделываемых земель — 9 тысяч гектаров, это практически территория всего Металлургического района Челябинска или двух городов, таких как Кыштым. Только в прошлом году «Березка» взяла в оборот более 1 тысячи гектаров земель, в том числе и залежных. Большинство полей — земли пайщиков, а это значит, что арендаторы, которые сами не могут заниматься своими участками, получают с них доход. Да и земли не простаивают.





В степях, где до нормального асфальта несколько десятков километров, а до ближайшего города Магнитогорска — 170 км, словно картинка из будущего, на фоне черных полей возвышается ферма предприятия. Ее видно издалека: стальные стены ангаров и зернохранилищ блестят на солнце. Подъезжаю к ферме. Здесь целый паркинг сельскохозяйственной техники: новенькие тракторы, почвообрабатывающие комплексы, сеялки и погрузчики. Меня встречает молодая и на вид хрупкая женщина, супруга Дениса Шумских, Оксана. Она рассказывает, с чего начиналось КФХ «Березка».

Его основатель, свекор Оксаны, Константин Иванович Шумских — уроженец Воронежской области.

«Константин Иванович окончил Воронежский сельскохозяйственный институт. Работал заведующим отделом земледелия в Южно-Уральском научно-исследовательском институте сельского хозяйства. В 1992 году начал возделывать землю на юге области, а после выхода на пенсию уже полностью посвятил себя земледелию на практике. С начала 2000-х руководить предприятием стал сын Денис, который с юношества работал с отцом на земле и был его первым помощником», — рассказывает Оксана во время экскурсии по ферме.

Теперь семейный тандем гармонично распределил обязанности между мужчинами Шумских: Константин Иванович отвечает за агротехнологию и севооборот, а Денис Константинович — за все остальное.





Помогает мужчинам и Оксана, она курирует бухгалтерию, электронный документооборот, вносит данные в системы «Меркурий» и «Цербер», оформляет договоры.

Представьте на минуту, что эта женщина, чьи пальчики с ярко-красным маникюром уверенно оформляют поставку подшипников для веялок в смартфоне, может сесть за руль трактора или комбайна и наравне с мужчинами участвовать в посевной или уборочной. Даже ночью.

«А куда деваться? Это же наше, семейное. Как не помочь… Лет семь назад пришлось сесть за руль трактора. Свободных рук не хватало. Земледелие — это же сроки, технология. Тут не то что день простоя, несколько часов могут повлиять на другие процессы. Так и поехала по полю. Конечно, первое время было непросто: и трясло, и страшно. Но мне самой это всегда было интересно. А потом научилась особенностям сельхозтехники. Сейчас у нас уже новые модели, где и навигация выставляется, кабины с кондиционером, все удобно и даже комфортно. Но за руль меня уже никто из них не пустит — за каждым механизатором закреплена своя техника. Их нормовыработка — это их зарплата», — рассказывает Оксана.

Она говорит о сотрудниках хозяйства. Их сейчас работает 17 человек, большинство из них — механизаторы широкого профиля, это значит, что они сами следят за сохранностью своих тракторов и погрузчиков. От того, насколько эффективен труд механизатора, зависит их зарплата. А потому к простоям здесь относятся серьезно.

«Все сотрудники сами понимают, сколько они получат в текущем месяце. Зарплата у них достойная, есть премии за высокие показатели. Люди у нас работают серьезные, большинство с высшим образованием, семейные. За годы работы в хозяйстве отбор прошли многие кадры. Что скрывать, бывало и так, что за руль садились нормальные, а приезжали с поля пьяные. Таким сразу — „до свидания“ без лишних разговоров. Но такого у нас уже давно нет», — рассказывает Оксана и показывает мне площадку предприятия.























На новеньком асфальте между ангарами идет протравливание семян пшеницы твердых сортов. Это обязательная обработка против болезней, гнили и вредителей. Процесс автоматизирован. Зерно привозит погрузчик, оно проходит через шнеки протравителя и высыпается уже красного цвета. Эту пшеницу в ближайшее время вывезут для посева на поля. Следят за этапом подготовки семян два человека.

На погрузчике работает Андрей Акиньшин, он один из старейшин хозяйства. Несколько лет назад, еще будучи студентом, на предприятие устроился его сын Денис.

«Урожай с этой пшеницы пойдет на поставку крупным производителям макаронных изделий. У нас закупают „Макфа“, „Союзпищепром“, „Ариант“. Но мы не только пшеницу производим. У нас девятипольный севооборот. Это технология Константина Ивановича. Каждый год культуры сменяют друг друга на полях, часть земель отдыхает. Мы выращиваем ячмень, пшеницу твердых и мягких сортов, кукурузу, гречиху, подсолнечник, лен, в этом году попробуем сою», — говорит Оксана.

Обращаю внимание на довольно солидные иномарки на территории фермы. Сначала подумала, что на кроссовере подъехал директор Денис Шумских. Оказалось, это все машины сотрудников, которые приезжают на работу из ближайших поселков. Большинство механизаторов все же живут в Варне, что в 40 километрах от фермы. Пяти семьям сотрудников в течение последних трех лет Шумских субсидировали покупку домов в Варне. Корпоративная ипотека, не иначе.





«Я сам из Варны. Отучился в Троицке на ветврача, да и вернулся в родное село. Женился, жили у моих родителей. После учебы сразу устроился сюда. Поработал год, потом мне Денис Константинович говорит, что пора бы и о своем жилье задуматься. Мы, конечно, задумывались, но у нас в Варне жилье недешевое. Он предложил мне субсидию: я ищу дом в пределах 3,5 миллиона, хозяйство мне его покупает, оформляем сделку, а я продолжаю работать в хозяйстве. Так мы и сделали. Через полтора месяца после этого разговора мы переехали в свой дом. В новом доме у нас уже дочь родилась», — рассказывает Константин Сарнацкий.

Не удивительно, что с таким подходом на ферме за все это время не видно без дела снующих людей. Все мужчины заняты, каждый своим делом. Кто-то вносит в журналы учета объемы топлива, кто-то работает в поле, кто-то готовит зерновые для вывоза. Просто так курящих, смотрящих по сторонам — нет, даже видно, что обсуждают они что-то по делу.





Подъезжает Денис Константинович. Руководителя сразу и не узнаешь — в такой же рабочей одежде, что и остальные. Обсуждаем с ним перспективы на предстоящий сезон, и Денис Константинович аргументирует мне, что погода летом — это не самый главный, а один из многих факторов для успешности будущего урожая. В хозяйстве «Березка» за десятилетия работы постарались аккумулировать все его составляющие: знания, опыт, технологию возделывания почвы, производство семян, в том числе и элитных, технику для правильной почвообработки.

«Мы готовы обеспечивать южноуральские хозяйства собственным семенным материалом. Третий год мы работаем над делянкой областного Минсельхоза, где экспериментируем с семенами подсолнечника, выбирая самый урожайный и неприхотливый к нашим условиям гибрид. Все это завязано на продовольственной безопасности, мы должны иметь не только отечественный семенной материал, но и областной, наш, местный», — рассказывает Денис Константинович.



Он признается, что южноуральские земли нельзя называть зоной рискованного земледелия.

«Мой отец всегда против этого термина, которым часто обозначают зону в Челябинской области. Раньше еще называли «черная дыра»! Ни один сельскохозяйственный бизнес не будет развиваться, если так считать. Нормальная земля, климат. Можно работать. Конечно, это нелегко — работать с землей. И в первую очередь потому, что нужны знания. Вот получить знания я и пожелаю начинающим фермерам», — резюмировал Денис Шумских.

Справка:

По данным базы данных СПАРК, КФХ «Березка» занимается выращиванием семян масличных культур, зернобобовых культур, однолетних кормовых культур, зерновых культур, производством нерафинированных растительных масел и их фракций, оптовой торговлей масленичными семенами и маслосодержащими плодами, оптовой торговлей зерном, предоставлением услуг в области растениеводства. В 2021 году выручка хозяйства составила почти 90 млн рублей. Большая часть новой техники приобретена с 2018 по 2021 год на условиях финансовой аренды — лизинга.