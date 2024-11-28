Как экономить семейный бюджет и ресурсы

Жителям Челябинской области доступны способы сократить расход воды и денег

Для жителей Челябинской области МУП «ПОВВ» разместило рекомендации по снижению расхода воды. Помимо сохранения ресурса, это сбережет и деньги потребителя.

По статистике, в сутки городской житель потребляет до 200 литров воды. На питье и приготовление пищи тратится примерно пять литров. Остальное идет на мытье, уборку, стирку.

Есть несколько несложных способов экономии воды и, соответственно, денег:

Установите счетчики. Особенно выгодно покажет себя этот прием в квартирах, где прописано больше людей, чем проживает.

Почините сантехнику. Из неисправного крана может утекать за сутки до 6 м³ воды, или более 2000 м³ за год.

Принимайте душ вместо ванны. На 10-минутный душ уходит 100—120 литров воды, в то время как на прием ванны — 140—250 литров.

Закрывайте кран, когда чистите зубы. Эта сэкономит около 10 000 литров воды в год.

Выбрасывайте мусор в ведро, а не в унитаз.

Загружайте стиральную машину полностью.

Используйте водосберегающие (рычажные) краны. По сравнению с обычными поворотными кранами рычажные могут экономить до 60% воды.

Следуя этим простым рекомендациям, жители Челябинской области смогут не только сэкономить воду, но и значительно сократить свои расходы на коммунальные услуги.