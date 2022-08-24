Как долго в Челябинской области простоит жаркая погода

Синоптики рассказали, стоит ли ждать понижения температуры

Вторая половина августа решила порадовать жителей Челябинской области жаркой погодой. На протяжении нескольких дней столбики термометров в регионе в дневные часы повышаются до +30 градусов. Надолго ли на Южном Урале задержалась жара, журналист ИА «Первое областное» узнала у начальника отдела метеопрогнозов областного Гидрометеоцентра Екатерины Выходцевой.

«Мы сейчас находимся под влиянием обширного антициклона, который расположился по всей Европейской части России и доходит до Урала. Он обусловлен теплой и ясной погодой. Тридцатиградусная жара в Челябинской области ожидается до предстоящих выходных, затем температура воздуха снизится, но на один день, и снова будет жарко до конца месяца»,— рассказала Екатерина Выходцева.

По ее словам, на территорию региона также регулярно заходят холодные фронты. Один из таких и принесет небольшое понижение температуры в предстоящую субботу, 27 августа. Но уже с воскресенья и до конца августа, по предварительным прогнозам, в Челябинскую область вернется настоящая летняя жара.





В отдельных районах в ближайшие дни также ожидаются небольшие дожди и грозы.

Сезон отпусков еще не завершен, и наслаждающиеся теплой погодой южноуральцы с удовольствием проводят время на природе. Однако следует помнить, что в жару следует строго соблюдать правила противопожарной безопасности, ведь любая искра или непотушенный окурок могут привести к серьезным пожарам.

Так, на территории национального парка «Зюраткуль» из-за жары установили IV класс пожарной опасности и усилили патрулирование по охране лесов.

В тексте использован скрин с сайта Gismeteo.com

