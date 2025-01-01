Как долго можно хранить салаты с новогоднего стола

Это важно знать, чтобы не отравиться

Собираетесь пообедать? Тогда не стоит налегать на салаты, которые стоят в холодильнике после застолья под Новый год. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, как долго они хранятся.

«Из-за своего сложного состава салаты являются благоприятной средой для размножения бактерий, потому требуют особых условий хранения. Чтобы избежать пищевого отравления, хранить салаты необходимо в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов», — говорят в ведомстве.

Салаты с добавлением мяса, колбасы, птицы, копченостей, винегреты из вареных овощей и салаты из сырых фруктов и овощей могут храниться 18 часов, а после заправки — всего 12 часов.

Срок годности салатов с добавлением консервированных овощей или вареных яиц также 18 часов, но уже после заправки их сроки годности уменьшаются до 6 часов.

Дольше всего хранятся салаты из маринованных, соленых и квашеных овощей — до 36 часов без заправки. А салаты с добавлением рыбы и морепродуктов годны без заправки всего 12 часов.