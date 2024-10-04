Как доехать с Северо‑Запада до АМЗ: челябинцам предложили замену маршруту № 40

В этих направлениях ходят троллейбусы и автобусы

После отмены автобуса № 40 жителям Челябинска и области в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» предложили альтернативные маршруты. Спойлер: доехать реально, но не очень удобно.



Один из предлагаемых способов добраться с Северо-Запада до АМЗ — троллейбус № 12 «AM3 — Молдавская». По данным организатора перевозок, сейчас на этот маршрут выпустили 18 новых троллейбусов «Синара», которые ходят с интервалом 8—16 минут. С Университетской Набережной до Комсомольского проспекта, с которого идут троллейбусы, жителям предлагается добраться автобусами № 26 «ЧВВАКУШ — ЮУрГУ», № 51 «Братьев Кашириных — Сосновка», № 214 «Братьев Кашириных — Прудный».

С 1 октября для удобства пассажиров схему автобусного маршрута № 51 на Северо-Западе обещали изменить. Их направили вокруг Академ Риверсайда по улицам Университетской Набережной, Чичерина, Братьев Кашириных в прямом и обратном направлении. Кроме того, ввели дополнительный ранний рейс на 5:15 (отправлением от Молодогвардейцев на Университетской Набережной в сторону Наркома Малышева).

Жителям AM3 предлагается доезжать до основных пересадочных узлов (остановки «ТК „Кольцо“», «Доватора», «Алое поле», «Проспект Победы», «Гостиница „Виктория“», «24-й микрорайон», «25-й микрорайон») на автобусах № 5 «Пос. AM3 (Весенняя) — ЧКПЗ)» и № 51. Пересесть и доехать до пункта назначения.

Для экономии средств можно использовать ежемесячную проездную карту стоимостью 1200 рублей с безлимитными поездками в течение 30 дней либо транспортную карту.