Как добиться перерасчета за некачественные коммунальные услуги

Эксперт ГЖИ рекомендует южноуральцам фиксировать нарушения по алгоритму

Собственники жилья в Челябинской области могут добиться перерасчета платежей за неоказанные или некачественные коммунальные услуги. Как это сделать, пояснила Госжилинспекция.

Ключевым этапом является официальная фиксация нарушения с привлечением представителя управляющей компании. Для этого необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей УК.

«Обязательно требуйте от диспетчера, который принял ваш телефонный звонок, чтобы тот продиктовал вам свою фамилию, имя и отчество и назвал номер, под которым он зарегистрировал вашу заявку, а также время регистрации», — советует исполняющей обязанности первого заместителя начальника ГЖИ Челябинской области Марина Криволапова.

Специалисты УК обязаны согласовать с жильцом время выезда для составления акта и уложиться в два часа, если другое время неудобно самому собственнику.

Акт составляется в нескольких экземплярах, подписывается всеми участниками проверки, и один из экземпляров остается у собственника. При отказе представителя УК подписать документ это делают двое незаинтересованных лиц. Этот акт и станет основанием для требования перерасчета.

С готовым актом жители могут обратиться с жалобой в ГЖИ одним из способов:

— личный визит с паспортом;

— отправка документов почтой;

— обращение через государственную информационную систему «ГИС ЖКХ» или через Платформу обратной связи (ПОС), включая мобильное приложение «Решаем вместе».

В ведомстве подчеркнули, что ГЖИ не может инициировать перерасчет платы за ЖКУ по собственной инициативе — это право собственника, которое нужно грамотно отстаивать.