Собственники жилья в Челябинской области могут добиться перерасчета платежей за неоказанные или некачественные коммунальные услуги. Как это сделать, пояснила Госжилинспекция.
Ключевым этапом является официальная фиксация нарушения с привлечением представителя управляющей компании. Для этого необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей УК.
«Обязательно требуйте от диспетчера, который принял ваш телефонный звонок, чтобы тот продиктовал вам свою фамилию, имя и отчество и назвал номер, под которым он зарегистрировал вашу заявку, а также время регистрации», — советует исполняющей обязанности первого заместителя начальника ГЖИ Челябинской области Марина Криволапова.
Специалисты УК обязаны согласовать с жильцом время выезда для составления акта и уложиться в два часа, если другое время неудобно самому собственнику.
Акт составляется в нескольких экземплярах, подписывается всеми участниками проверки, и один из экземпляров остается у собственника. При отказе представителя УК подписать документ это делают двое незаинтересованных лиц. Этот акт и станет основанием для требования перерасчета.
С готовым актом жители могут обратиться с жалобой в ГЖИ одним из способов:
— личный визит с паспортом;
— отправка документов почтой;
— обращение через государственную информационную систему «ГИС ЖКХ» или через Платформу обратной связи (ПОС), включая мобильное приложение «Решаем вместе».
В ведомстве подчеркнули, что ГЖИ не может инициировать перерасчет платы за ЖКУ по собственной инициативе — это право собственника, которое нужно грамотно отстаивать.