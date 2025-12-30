Как диабетику пережить новогодние праздники

Минимизируем риски за праздничным столом

Новогодние праздники с их обильными застольями могут стать серьезным испытанием для людей с сахарным диабетом. Чтобы избежать осложнений и держать уровень сахара под контролем, достаточно следовать нескольким ключевым правилам.

Главный совет: не голодать перед праздником

Катерина Добрынина, заведующая эндокринологическим отделением ГКБ № 9, предупреждает: перед вечерним застольем нельзя пропускать приемы пищи.

«Обязательно осуществить все три приема пищи, возможны даже перекусы овощами. Это нужно, чтобы не провоцировать повышенную выработку инсулина и избежать последующего переедания», — пояснила врач.

Что пить?

Эндокринологи категорически не рекомендуют сладкие напитки, особенно газированные и фруктовые соки, даже с пометкой «без сахара». Под вопросом и покупной томатный сок, часто содержащий добавки. Оптимальный выбор — морс из замороженных ягод, приготовленный без сахара, или простая вода.

Алкоголь: минимум и осторожность

От алкоголя лучше отказаться полностью. Если это невозможно, допустим бокал сухого вина или шампанского брют. Особую осторожность должны соблюдать люди с диабетом первого типа, так как алкоголь, особенно крепкий, повышает риск гипогликемии. Крепкие напитки обязательно нужно заедать медленными углеводами, например картофелем.

Стратегия за столом

Следует учитывать общую калорийность блюд, отдавать предпочтение запеченным, а не жареным мясу и рыбе, искать рецепты с полезными соусами вместо майонеза.

Чтобы замедлить всасывание углеводов и быстрее насытиться, врач советует добавлять к блюдам зелень, отруби или льняное семя.

«Клетчатка выполняет роль сорбента, дает чувство насыщения и не позволяет сахару резко подниматься», — отмечает Катерина Добрынина.

Фрукты нужно выбирать наименее сладкие.

Следуя этим рекомендациям, люди с диабетом могут позволить себе праздничные блюда, минимизировав риски для здоровья и сохранив хорошее самочувствие в новогодние дни.