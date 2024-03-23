Как действовать в случае угрозы террористического акта

И как его распознать

В случае возникновения террористической угрозы крайне важно сохранять спокойствие и действовать четко. Кроме того, важно быть подготовленным к возможным чрезвычайным ситуациям. Эксперты Научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде напомнили о том, что делать, если вы оказались в зоне теракта и как повысить бдительность, чтобы не допустить ЧП.

Что делать, оказавшись в зоне теракта или ЧП

Первое, что необходимо сделать, — это успокоиться. Эксперты советуют как можно скорее покинуть опасную зону, используя ближайшие эвакуационные выходы. Если эвакуироваться невозможно, следует укрыться в безопасном месте и заблокировать вход, а также сообщить о своем местонахождении экстренным службам. Также эксперты советуют не использовать мобильную связь без острой необходимости для предотвращения перегрузки сети.

Как повысить бдительность, чтобы не допустить теракта

Эксперты рекомендуют обращать внимание на бесхозные сумки, пакеты и другие вещи в людных местах. В случае их обнаружения необходимо сразу же звонить в полицию. Кроме того, не следует принимать от незнакомцев какие-либо вещи для передачи третьим лицам.

Если вы часто бываете в каких-то зданиях, изучите план эвакуации. А если есть угроза теракта, лучше не посещать то или иное массовое мероприятие.

Признаки возможной террористической угрозы

Необходимо сразу же обращаться в полицию, если вы заметили следующие признаки террористической угрозы:

бесхозные сумки, коробки, ящики;

автомобили, припаркованные в необычных местах длительное время;

звуки работающих таймеров или сигналов;

следы веществ необычного цвета или запаха;

подозрительных лиц, ведущих наблюдение за кем-то или чем-то.

Что делать, если угроза теракта получена по телефону

Эксперты советуют максимально затянуть разговор для получения большего количества информации, отметить характерные звуковые сигналы в трубке, а также обратить внимание на особенности речи звонившего. Также необходимо зафиксировать точное время звонка. После разговора необходимо сразу же сообщить о звонке в правоохранительные органы.

Что делать, если вы оказались заложником террористического акта

Эксперты советуют держаться стойко, не допускать истерики, не смотреть преступникам прямо в глаза, а также выполнять все их требования. Кроме того, не следует реагировать на оскорбления и издевательства.

При штурме освободителями следует лечь на пол лицом вниз. Ноги при этом не скрещивать.

Куда обратиться, если нужна помощь

Если вам или вашим близким нужна помощь, необходимо обращаться по следующим телефонам:

112 — единый телефон экстренной помощи:

8-800-224-22-22 — горячая линия ФСБ России;

8-800-222-74-47 — горячая линия МВД России;

8-800-775-17-17 — горячая линия психологической помощи.