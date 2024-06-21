«Как дети»: инструктор по сплавам рассказал о поведении туристов на реках Челябинской области

Главные враги экстремального отдыха — алкоголь и упрямство

Иван С. (имя мы изменили) одно лето работал инструктором по сплавам. Этого времени ему хватило, чтобы насмотреться на людей, забывающих о том, что пренебрежение правилами безопасности — не игрушки. Несмотря на красоты Южного Урала, романтику походной жизни и любимый экстремальный отдых, все впечатления за месяц работы испортила халатность отдыхающих и упрямые попытки делать все «по-своему». Откровенно он рассказал нам обо всех выкрутасах туристов. Публикуем его мнение. Возможно, это повод задуматься перед предстоящим сплавом…

Стоит отметить, что Айские притесы под Саткой — излюбленное место туристов. Сюда съезжаются не только со всей области, но и из других регионов. Иван пару лет назад работал инструктором на таком сплаве. За недолгий срок работы он накопил несколько запоминающихся историй: и байки старожилов Саткинского района, и поездки по горам, и рецепты самых вкусных походных ужинов. Но больше всего запомнились туристы.

Самые неприятные истории связаны, как ни удивительно, с алкоголем. Главное правило сплава — не пить. Но людям это, конечно же, не нравится. Они потихоньку, втайне от инструкторов прикладываются к горячительному, а потом с трудом удерживаются на катамаранах. Некоторые особо веселые пытаются напоить и инструкторов. А ведь под днищем — камни и холодная быстрая река, из которой тонущему расслабившемуся человеку выбраться почти нереально. Конечно, именно для спасения инструкторы и нужны. Но когда просишь людей соблюдать правила, а они тебя упорно игнорируют, становится неприятно. Ведь в первую очередь жизнь должна быть дорога самому сплавляющемуся.

Еще один удивительный факт: учителя, эти интеллигентные и умные люди, не умеют себя вести с персоналом. Иван не причесывает всех под одну гребенку, но жалуется, что самым неприятным сплавом был тот, когда катались учительницы. Всего на двухдневный сплав тогда приехали 20 преподавателей.

«Женщины вели себя так, будто мы официанты: принеси, подай, на руках поноси. Мужчины, главное, вежливые, нормальные: помогали нам, костер сами разводили, даже без помощи зажигалок и спичек. А на стоянке, когда мы начали ставить палатки и готовить ужин, учительницы стали хором делать претензии: то не так, это не так. Не знаю, на что они рассчитывали на сплаве в горах и лесах. Пятизвездочный отель мы им организовать бы не смогли, но они же самостоятельно записались на экстремальный тур», — рассказывает Иван.

Еще одна трудность — когда люди делятся на несколько катамаранов и в одном остаются только девушки. Людям тяжело объяснить, что лучше разбиваться на схожие по составу группы. И в итоге инструкторы вынуждены грести за всю толпу, если в команде одни представительницы слабого пола, подростки или люди преклонного возраста.

«Мне как-то достался катамаран со всеми женщинами. Естественно, они быстро устали и перестали грести. А был штиль, речка практически стояла. Мне пришлось грести за всех, в итоге мы отстали от основной группы, рация перестала ловить сигнал другого инструктора. Мы с горем пополам допилили до стоянки», — делится Иван.

Еще один камень преткновения — запрет на прыжки с катамаранов и купание на мелководье. Люди повально просятся в воду там, где нельзя, и их не останавливают ни слова инструктора, ни угроза жизни.

«Собственно, учителя и начали купаться там, где нельзя. Я на них ходил и ворчал», — рассказывает Иван о преподавателях, людях, которые сами призваны объяснять детям, что делать можно, а что нет, но не соблюдающих правил безопасности.

Несмотря на все капризы людей, Ивану понравилось сплавляться. Горы, леса, где редко бывают люди, удивительные пещеры и страшилки перед костром — то, ради чего каждый южноуралец должен отправиться на Ай и другие речки Саткинского района. Но всем инструкторам будет приятнее, если люди станут вести себя предусмотрительно.

P. S.: Иван передает читателям, что любые организаторы сплавов строго выполняют все предосторожности. Но позаботиться о жизни нужно и самим туристам. Поэтому главное правило на сплавах — строго придерживаться всех команд и слов инструкторов. А наша редакция присоединяется к наставлению и просит соблюдать меры безопасности на воде.