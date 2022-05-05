Как чуваши Челябинской области сохраняют свою национальную культуру

Создание обрядовых кукол, чтение орнамента и необычное православие

В Челябинской области проживает примерно 9,5 тысяч чувашей. Это меньше одного процента от всего населения региона. Вместе с председателем молодежной ассамблеи народов Южного Урала и представительницей чувашского народа Екатериной Тельцовой «Первое областное» информагентство рассказывает о культуре и традициях чувашей.

По словам Екатерины Тельцовой, южноуральцы в большинстве своем мало знают не только о культуре чувашей, но и не назовут столицу Чувашии и не смогут показать республику на карте России.

«Я юрист по образованию. В 2011-2012 клиенты начали часто спрашивать, кто я по национальности. Я удивлялась, думала, что все же знают, как чуваши выглядят. Когда я им отвечала, многие переспрашивали: а чуваши — это кто? А что, еще республика Чувашия есть? Одни предполагали, что это Кавказ и у нас виноград растет, другие — что это Якутия», — рассказывает Екатерина.

Причем, по наблюдению женщины, вопросы задавали как молодые люди, так и пенсионеры.

Со временем знакомые стали наполнять кабинет юриста традиционными чувашскими предметами, хранившимися раньше в их семье. Один мужчина даже принес большой сундук, наполненный национальными книгами, газетами, вышивкой. Под это все в кабинете появился отдельный стеллаж. Так в Челябинске начал собираться музей чувашской культуры.

Офис Екатерины стал Меккой для чувашей, которым хотелось поговорить о родной культуре. Пожилые приходили, чтобы поделиться опытом. Одна бабушка рассказала и показала Екатерине, как делать чувашскую национальную куклу. Теперь женщина передает знания ребятам на занятиях в Центре народного единства.

К слову, эти куклы — чуть ли не самая знаковая вещь для культуры народа. В деревнях у каждого члена семьи должна была быть кукла, это оберег и символ, у которого можно просить помощи. Родители делали их из пеленок своих детей, а в случае ухода сына на войну, нашептывали кукле молитву. Если солдат погибал, оберег клали в гроб, чтобы душу в мире живых ничего не держало.





Куклы делают без использования ниток, клея и любых скрепляющих материалов. Только тряпочки и умение создавать специальные узелки в нужных местах. Издавна куклы делали и мужчины, и женщины: у чувашей, по словам Екатерины Тельцовой, в быту нет привычного для иных народов разделения обязанностей по гендеру, не считая особых случаев, вроде постройки дома.





Изначальная суть таких кукол, конечно, обрядовая. Поэтому на месте лица не рисуют ничего: чуваши верили, что кукла — олицетворение живого человека, а значит нельзя наделять ее чертами конкретной личности, чтобы не дать понять злым духам, к кому нужно приходить.

Сохранить все эти знания чувашам помогают сильные родовые связи. К примеру, Екатерина поделилась, что знает своих родственников до 12 колена.

«До того, как начала изучать национальную культуру, я думала, что все знают также своих родственников. А потом оказалось, что люди из многих других народов и двоюродных своих не знают», — делится председатель молодежной ассамблеи народов Южного Урала.

Как следует из рассказа Екатерины Тельцовой, такая осведомленность чувашей историей рода имеет сугубо прагматичное обоснование. Семьи с 15-20 детьми жили в маленьких деревнях, где было важно избегать кровосмешения. Жениться можно было только на дальних родственниках, начиная с пятого колена.

Помогает разбираться в родословной, как правило, орнамент одежды. Узоры на ткани — это символы, через которые предки доносили потомкам информацию о себе. Также орнамент на одежде и в доме определял принадлежность человека к роду: у каждой семьи — свои узоры.





Иконостас в чувашских православных церквях, как правило, отличается от того, что люди привыкли видеть в русских храмах. Иконы у чувашей украшены полотенцами с орнаментом — играет роль тот же сакральный смысл символов.

При этом однозначно отнести весь народ к какой-то конфессии затруднительно. Известно, что предки современных чувашей были насильственно обращены в православие в XVI веке правительством Русского государства. И большая часть верующих чувашей считают себя последователями этого направления христианства. Однако есть и те, кто называют себя язычниками. Есть среди чувашей и мусульмане.

Чуваши живут по всей стране. Южноуральские представители народа внесли вклад в коренную культуру региона. К примеру, в центре Златоуста протекает река Чувашка, которая названа в честь чувашей, работавших на Демидова. История Гренадерского полка, который отождествляют с современным Президентским полком, также неразрывно связана с чувашами. Их брали туда в числе первых за особую физическую силу и воинский дух.

И так везде, куда ни посмотри: небольшие чувашские диаспоры внесли серьезный вклад в развитие многонациональной России. Сейчас они восстанавливают и популяризируют свою культуру, рассказывая о традициях на открытых уроках и праздниках.

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