Несколько дней назад у российского туриста, который прилетел из Шри-Ланки, выявили лихорадку чикунгунья. Через сутки вирус обнаружили у его товарища, отдыхавшего там же. Не угрожает ли нам новая пандемия и как защититься от заражения во время отдыха, рассказала врач-инфекционист из Челябинска Екатерина Сандырева.
«Риск распространения инфекции на территории России остается минимальным, поскольку чикунгунья не передается напрямую от человека к человеку, а только через укусы инфицированных комаров. По данным Роспотребнадзора, на текущий момент численность комаров-переносчиков в РФ не представляет эпидемиологической угрозы», — рассказала челябинский врач-инфекционист Екатерина Сандырева.
По словам доктора, в мире существует эффективная вакцина против чикунгуньи, но в России она не применяется. Поэтому на отдыхе в тропических странах нужно максимально защищать себя от нападения кровососущих насекомых:
— носить одежду с длинным рукавом;
— обрабатывать одежду и открытые участки кожи репеллентами;
— выбирать жилье с москитными сетками на окнах и по возможности включать кондиционер в помещении;
— а также следить, чтобы в доме и рядом с ним не было мест со стоячей водой, где могут размножаться насекомые.
Заразиться лихорадкой чикунгунья можно на Мадагаскаре, в Шри-Ланке, Бангладеш, Таиланде, Индии, во Вьетнаме, Мьянме, Конго, Танзании, Колумбии, Венесуэле.
Заболевание проявляется высокой температурой (до 40 градусов), интенсивными болями в суставах и нарушением их функции, сыпью. Иногда заболевший сгибается из-за боли и не способен нормально передвигаться. Название болезни на местном диалекте как раз означает «стать искривленным».