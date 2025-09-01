Как челябинцам защититься от лихорадки чикунгунья на отдыхе

Главное — не подпускать к себе комаров

Несколько дней назад у российского туриста, который прилетел из Шри-Ланки, выявили лихорадку чикунгунья. Через сутки вирус обнаружили у его товарища, отдыхавшего там же. Не угрожает ли нам новая пандемия и как защититься от заражения во время отдыха, рассказала врач-инфекционист из Челябинска Екатерина Сандырева.

«Риск распространения инфекции на территории России остается минимальным, поскольку чикунгунья не передается напрямую от человека к человеку, а только через укусы инфицированных комаров. По данным Роспотребнадзора, на текущий момент численность комаров-переносчиков в РФ не представляет эпидемиологической угрозы», — рассказала челябинский врач-инфекционист Екатерина Сандырева.

По словам доктора, в мире существует эффективная вакцина против чикунгуньи, но в России она не применяется. Поэтому на отдыхе в тропических странах нужно максимально защищать себя от нападения кровососущих насекомых:

— носить одежду с длинным рукавом;

— обрабатывать одежду и открытые участки кожи репеллентами;

— выбирать жилье с москитными сетками на окнах и по возможности включать кондиционер в помещении;

— а также следить, чтобы в доме и рядом с ним не было мест со стоячей водой, где могут размножаться насекомые.

Заразиться лихорадкой чикунгунья можно на Мадагаскаре, в Шри-Ланке, Бангладеш, Таиланде, Индии, во Вьетнаме, Мьянме, Конго, Танзании, Колумбии, Венесуэле.

Заболевание проявляется высокой температурой (до 40 градусов), интенсивными болями в суставах и нарушением их функции, сыпью. Иногда заболевший сгибается из-за боли и не способен нормально передвигаться. Название болезни на местном диалекте как раз означает «стать искривленным».