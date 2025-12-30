Как челябинцам защитить питомца в новогодние праздники

Жирная еда со стола может быть опасна для здоровья животных

Новогодние каникулы — период повышенной опасности для домашних животных. Неправильное угощение, украшения или фейерверки могут нанести серьезный вред здоровью питомца. Студентка ветеринарного отделения Ксения Карташова рассказала Первому областному информагентству о ключевых правилах безопасности.

Опасность № 1 — это праздничный стол. Кормить питомца блюдами с общего стола категорически запрещено. Жареная, жирная пища, сладости и продукты с майонезом часто вызывают у животных расстройство пищеварения, диарею и рвоту.

Также не стоит забывать, что елочные украшения — мишура, дождик и шары — должны висеть вне зоны досягаемости питомца. Проглоченный предмет может привести к закупорке кишечника и потребовать срочного хирургического вмешательства.

Животные, особенно пугливые, тяжело переносят громкие звуки петард и салютов. Сильный стресс может привести к потере аппетита, апатии и длительному психологическому дискомфорту. Если питомец боится, откажитесь от бенгальских огней дома и избегайте прогулок в местах запуска фейерверков. Напомним, в городе определены три площадки, где салюты точно будут запускать.

Если в новогодние праздники вы заметили, что животное вялое и плохо себя чувствует, то нужно измерить его температуру. При отклонениях от нормы следует обратиться к ветеринару. Самостоятельно, не зная причину недомогания, лучше не предпринимать никаких действий, чтобы не ухудшить положения. Но дома лучше всего держать бинты и антисептик для обработки ран.

Специалист подчеркивает: симптомы многих заболеваний у животных схожи — это вялость и отказ от еды.

Напомним, Челябинская область попала в десятку регионов по количеству потерянных животных в новогодние праздники.