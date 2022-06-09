Как челябинцам выбрать мангал, гриль или барбекю для дачи?

Эксперты рассказали, чем отличаются уличные печи и сколько они стоят

Сложно представить себе отдых на загородном участке без приготовления еды на свежем воздухе. Для этого обычно используют мангалы, грили или печи-барбекю. Этой весной продажи уличных печей на Авито в Челябинске выросли в 2,5 раза. Какую из них лучше выбрать для своего загородного участка и сколько они стоят, рассказали эксперты.

Чтобы выбрать идеальную садовую печь для участка, нужно учитывать различные критерии: конструкция, вид топлива, функционал, размер участка, противопожарные требования и другие.

Мангалы

Традиционный вид уличной жаровни — мангалы. Их можно разделить на две группы: переносные и стационарные. Мангалы используют для приготовления мяса, сосисок или запеченных овощей. Нередко современные мангалы комплектуют не только шампурами, но и решеткой — это позволяет расширить блюд для приготовления. Средняя стоимость мангалов на сайте составляет 7 530 рублей.

Основной недостаток переносного мангала — его недолговечность, тонколистовая сталь быстро прогорает. Для такой конструкции подходит только древесный уголь, так как открытое пламя от дров деформирует стенки жаровни. Стационарные мангалы были коваными, но сейчас на рынке чаще встречаются сварные модели из толстолистовой стали. С помощью такого мангала легко обустроить постоянное место для отдыха, но при необходимости его можно и перенести.





Грили

Гриль также является разновидностью уличной жаровни, но отличается от мангала конструкцией и более широким функционалом. На Авито грили этой весной покупали на 26% чаще других моделей, а приобрести устройство для готовки можно в среднем за 4 950 рублей.

В качестве топлива в классических грилях применяют уголь или дрова. Благодаря поддувалу и крышке, в грилях есть несколько режимов приготовления пищи: жарка, копчение и томление. Крышка обеспечивает необходимую конвекцию, поэтому еда, приготовленная на гриле, сохраняет свои полезные свойства. Зола скапливается в зольнике, что облегчает уход за жаровней.

По сравнению с мангалами, грили более громоздкие. Модель с колесиками можно передвигать по участку, но она не является переносной в полном смысле этого слова, поэтому гриль подойдет в том случае, если на участке достаточно места для установки габаритной стационарной печи.

Электрогрили — разновидность кухонной бытовой техники, они мало подходят для уличного монтажа. Тем не менее, такой прибор также подойдет для дачи — им можно оборудовать кухню или крытую беседку.





Печи-барбекю

Печь-барбекю — это полноценная садовая печь, а не жаровня. В минимальной комплектации печь имеет поддувало, топку и дымоход, для сбора прогоревшего топлива обустраивается зольник, а над топкой устанавливается решетка для жарки. На Авито продажи барбекю в Челябинске выросли на 13%, а покупка печи обойдется в среднем в 2 480 рублей.

Печи-барбекю подходят для больших загородных участков. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, садовая печь должна соответствовать противопожарным нормам. Одно из таких требований касается расстояния от пожароопасного объекта до жилых и хозяйственных построек (рекомендуется от 7 метров).

Во-вторых, кладка даже самой простой печи требует много свободного места. На маленьком участке она будет выглядеть громоздко. В-третьих, печь-барбекю, в отличие от мангала или гриля, работает на дровах, поэтому потребуется дополнительно покупать дрова и строить сарай для их хранения.

Как выбрать садовую печь?

Перед выбором садовой печи необходимо определиться с наиболее важными требованиями: габариты, функционал, частота использования, мобильность, доступность топлива, эстетика.

В первую очередь стоит оценить площадь участка.

Если дача построена на участке, большая часть которого занята садом и огородом, лучше отказаться от строительства барбекю и выбрать, например, стационарный мангал или гриль. Когда свободного пространства недостаточно, проблему решит небольшая разборная модель мангала.

Функционал — это еще один важный критерий выбора. Чтобы время от времени жарить шашлыки, достаточно мангала, но если только жареным мясом довольствоваться не хочется, стоит присмотреться к грилю. Печь-барбекю подойдет в том случае, если нужен максимальный функционал и нет никаких ограничений для строительства габаритной конструкции.





При выборе садовой печи не всегда обращают внимание на то, как часто собираются ее использовать, однако это стоит учитывать. Нет необходимости в строительстве капитальной печи-барбекю, чтобы отдохнуть на даче 1-2 раза в месяц, даже стационарный угольный или дровяной гриль в таких случаях не всегда будет оправдан.

Для редкой эксплуатации больше подходят разборные мангалы или электрогрили. Однако, если посиделки с друзьями или семьей на даче проходят регулярно, лучше обустроить стационарную зону отдыха с грилем или барбекю.

Мобильность жаровни важна в том случае, если участок имеет небольшую площадь, а также при редком использовании. В этом случае наиболее удобным вариантом будет разборный мангал, но если хочется более широкого функционала, можно рассмотреть к приобретению гриль с колесиками.

Нельзя сбрасывать со счетов и доступность топлива. Большинство моделей садовых печей работает на угле или дровах. Древесный уголь — это самое доступное топливо, но если в доме есть печь или камин, для которых уже заготовлены дрова, дровяной гриль или барбекю будут еще экономичнее.

Еще один немаловажный фактор — эстетичность, печь не должна портить вид участка. Самая низкая эстетичность у мангалов. В то же время, стационарную модель легко вписать в ландшафтный дизайн, организовав полноценную зону отдыха. Наиболее красиво смотрятся кирпичные печи-барбекю, они могут стать ярким акцентом и центром притяжения на участке. Интересно выглядят и чугунные грили, пригодные для установки не только на улице, но и в беседке.