Как челябинцам развлечь ребенка на осенних каникулах

Четыре идеи для отдыха школьников в октябре-ноябре

В прошлом году из-за коронавируса многие дети остались без ярких осенних каникул. Однако жизнь возвращается в привычное русло: сегодня можно путешествовать по России и миру, отдыхать в лагерях, посещать интересные мастер-классы. Мы подготовили для вас подборку интересных идей, которые, мы надеемся, помогут мамам и папам спланировать детский отдых.

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Свободная неделя осени — отличный повод узнать получше собственную страну. По традиции школьники едут с родителями или с классом посмотреть на большие и красивые города.





«Чаще всего для осенних поездок взрослые выбирают Санкт-Петербург, на втором и третьем месте — Казань и Москва. Также школьники любят путешествовать по городам Золотого кольца, покупают туры в Тобольск и Кунгур. До пандемии во время школьных каникул таких поездок было очень много. В прошлом году — провал. А сейчас поток туристов опять растет», — рассказала ИА «Первое областное» представитель одной из туристических компаний Челябинска Светлана Шевякова.

Эти поездки, конечно, не из дешевых. Цена зависит от отеля, питания, а также экскурсионной программы. Туры в Москву, Санкт-Петербург и по Золотому кольцу рассчитаны на четыре-пять дней (без учета дороги) и обойдутся родителям в 22-26 тысяч рублей. В цену входят билеты на поезд. Если хотите полететь самолетом, выйдет дороже.

За три дня в Казани придется потратить примерно в 16-17 тысяч рублей, а пара деньков в Тобольске или в Кунгуре обойдутся примерно в 8-9 тысяч.

«Многие осенью не прочь поехать в Великий Устюг, где находится официальная резиденция Деда Мороза. Однако осенью таких туров нет, так как приходится добираться с двумя пересадками. Зато зимой из Челябинска в Великий Устюг пускают прямой поезд. К Деду Морозу можно отправиться на январские праздники, а заодно заглянуть в резиденцию к Кикиморе Вятской. Сейчас путевка стоит 13,5 тысяч рублей без учета стоимости дороги», — говорит Светлана Шевякова.

ВДОХНОВЛЯЕМСЯ РОДНЫМ УРАЛОМ

Далеко не все семьи готовы потратить на осенний отдых ребенка десятки тысяч рублей и неделю каникул. Многих не отпускают надолго занятия в кружках и секциях, репетиторы.

«Осенью самые востребованные туры — это все же поездки одного дня. Туристам важно выехать утром и вернуться вечером», — замечает Светлана Шевякова.

Цены на однодневные туры почти не кусаются: от тысячи до двух тысяч рублей. Да и выбор поездок большой — на все вкусы и на любой возраст.

Например, младших школьников можно свозить на коровью ферму в поселок Коелга, где они узнают, как доят коров. Или же в гости к пони в поселок Трубный. Или в мини-поход по красивейшим местам родного края.





Ребят постарше ждет город мастеров Златоуст и родина каслинского литья — город Касли, демидовская усадьба в Кыштыме. Испытать гордость за родной край можно, съездив в поселок Пороги под Саткой, где находится одна из старейших в России электростанций. За природными красотами можно отправиться в национальные парки «Зюраткуль» и «Таганай».

Также можно поехать на родину Павла Бажова в Сысерть, где сохранилась усадьба автора «Малахитовой шкатулки». Или в музей военной техники в Верхнюю Пышму. Или на настоящую киностудию в Екатеринбург.

Получить массу эмоций сегодня можно, даже не выезжая из города. Достаточно побывать в шоколадном царстве фабрики «Южуралкондитер» или пройти вместе с экскурсоводом по знаковым местам мегаполиса.

ЕДЕМ ЗА ГОРОД — В ЛАГЕРЬ

Ждут детей на каникулы и оздоровительные лагеря. Но только те, где есть возможность включить отопление и принимать гостей круглый год. Обычно они готовят для ребят тематические заезды, которые включают и развлечения, и обучение.

Например, детский оздоровительный лагерь «Еланчик» под Чебаркулем организует литературную смену для гуманитариев. Детей помладше ждут яркие театральные и спортивные мероприятия, а для ребят старших классов готовят обучающие мастер-классы от преподавателей ЮУрГУ. Путевки будут стоить около 10 тысяч. Окончательный ценник еще не назван, как и в других лагерях. При этом школьники из Челябинска смогут получить скидку в размере субсидии от администрации города — 3,5 тысяч.

В лагере «МируМир», расположенном в Каштакском бору, две осенние смены посвятят игре в индейцев. Цена недельной путевки примерно такая же, а школьники из Челябинска и Копейска могут рассчитывать на компенсацию от своих муниципалитетов.





Детский лагерь «Горная семейка» под Кусой ждет юных любителей активного отдыха. Ребята будут заниматься скалолазанием, батутной акробатикой, научатся кататься на роликах и скейтбордах, освоят азы робототехники, а если выпадет снег, даже встанут на горные лыжи и сноуборды. По вечерам для ребят обещают проводить традиционную для лагерей развлекательную программу — дискотеки и конкурсы. Недельный отдых в «Горной семейке» обойдется родителям в 15 тысяч рублей, но часть путевки здесь также можно оплатить за счет субсидии своего муниципалитета. В цену путевки уже включен трансфер до лагеря из Челябинска и Златоуста.

Отдельная тема — языковые лагеря для детей. Обычно организаторы различных курсов стараются вывезти своих подопечных за город на несколько дней и совместить изучение языка с играми и богатым страноведческим материлаом. Например, «The English Clab» зазывает челябинцев в лагерь «Лесная застава» на тематическую смену «Жизнь других», которая будет посвящена жизни детей в разных странах. Цена путевки серьезная — 22,5 тысячи рублей. Она сопоставима с поездкой в Москву и Питер. Еще один монстр местного рынка клуб «Planet English» осенний лагерь в этом году не проводит.

«Лагерей, которые работают круглый год, не так много. Но они, как и летом, обычно продают путевки со скидкой за счет субсидии муниципалитета. Размер субсидии в каждом городе и районе свой. Напомню, на руки семьям эти деньги не выдаются, их направляют напрямую в лагерь», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.

РИСУЕМ, ЛЕПИМ, ГОТОВИМ, УЧИМСЯ ВЕСТИ БЛОГ...

Еще один хороший способ развлечь детей — увлекательные мастер-классы. Сегодня их не проводит только ленивый. Например, ресторанчики учат детей готовить, а различные художественные студии — рисовать, лепить из глины, делать мультфильмы, вести свой блог... Спектр предложений здесь непредсказуем, и цены — тоже.





В течение года бесплатные мастер-классы для детей проводит Государственный исторический музей Южного Урала. В дни осенних каникул здесь расширят программу встреч с мастерами. Но есть оговорка. Все мастер-классы идут в Детском музее и рассчитаны на ребят от 5 до 12 лет. Напомним, школьники с 14 лет могут оформить Пушкинскую карту и в дни каникул посетить более взрослые экспозиции краеведческого музея.

А еще масса интересных мероприятий проводится в городских и районных библиотеках. Совершенно бесплатно. Не поленитесь, узнайте их расписание. На каникулах здесь будет жарко.

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