Как челябинцам провести самый короткий день в 2025 году

Солнце мы увидим всего на шесть с половиной часов

В День зимнего солнцестояния 21 декабря солнце поднимется над Челябинском всего на 6 часов 45 минут. Это самый короткий день в году и самая длинная ночь — 17 часов! Солнце взойдет в 9:19 утра, а зайдет уже в половине пятого вечера. Рассказываем, куда сходить, чем заняться и какие существуют приметы.

В древнеславянской мифологии именно в этот день на свет появился Коляда — бог молодого зимнего солнца. Его рождение стало спасением мира от злого духа Карачуна, который пытался поглотить светило. Праздник олицетворял торжество жизни над смертью, а костер стал его символом. Ряженая молодежь символизировала духов предков или посланцев Коляды. Они обходили дома, водили хороводы у костра и пели песни-колядки, приносящие в дом здоровье, урожай и богатство в наступающем году.

Существуют и разные поверья. Принято весь день проводить с семьей и близкими людьми, а еще можно загадывать желание. Кстати, в этот день нельзя ругаться, убираться, брать или давать в долг и грустить. Но если мрачное настроение все же одолело, можно сходить на выставку «Вечное недовольство» (16+) в галерее искусства Dblpa. По дороге туда не забудьте заглянуть на артист-ток с художниками (16+) в пространство Ларисы Депершмидт. Между делом можно зайти в кино и увидеть на экранах балет «Щелкунчик» (6+). Учтите, во всех кинотеатрах единое время показа — в 14:00.



Если настроение «боевое», рекомендуем захватить с собой коньки (тем более, погода позволяет). Каток в парке Терешковой уже работает. Однако сеанса с 12:00 до 13:30 в этот день не будет по техническим причинам, отмечает пресс-служба. Но можно прийти попозже. А в горсаду имени Пушкина каток будет работать с 10:00 до 21:45. Стоимость и катания, и проката коньков составляет 250 и 200 рублей соответственно (не забудьте залог!). Если хочется покататься в тепле — с 12:00 до 21:00 будет работать крытый каток в ледовом дворце «Уральская молния».

В 11:00 в парке Гагарина пройдет ежегодный флешмоб снежных человечков «Снеговики-добряки» (0+). Все желающие смогут смастерить своего снеговика и узнать подробнее о благотворительной акции.

Дед Мороз и Снегурочка ждут всех в парке Тищенко в доме «Аквариум». Каждый час, начиная с 13:00, все желающие могут поиграть с новогодними волшебниками и найти дорогу к елке.

Подышать свежим воздухом можно не только в городских парках. Например, заснеженная Никольская роща прекрасна в любое время года, как и Сад Победы. Прогуляться также можно в скверах «Молодежный», «Первостроителей» и имени Колющенко, Саду камней, парках Калининского и Курчатовского районов. Взять лыжи напрокат можно в Северо-Западном экопарке. Стоимость аренды на два часа — от 200-300 рублей. Там же, кстати, и каток есть.

Если бесцельная прогулка по парку или городу вас не устраивает, можно сыграть в игру «найди самую красивую елку». В Челябинске уже установили новогодних красавиц, строят и ледовый городок на площади Революции.

Конечно, провести время с семьей можно и дома. Заодно поставить и нарядить елку. Лесную красавицу легко найти на специальных хвойных базарах, которые открываются по всему городу. А бесплатно выиграть елку можно в нашем телеграм-канале «Челябинск.Главное». Там мы разыгрываем пять шикарных пихт, которые были заготовлены в рамках уходовых рубок.

В День зимнего солнцестояния можно предсказать погоду в новогоднюю ночь. В Челябинской области с субботы на воскресенье похолодает до −36 градусов (в отдельных районах). При этом днем, если верить прогнозам, ожидается облачная погода. При таком раскладе приметы сулят оттепель в канун Нового года. Но если день выдастся солнечным — будет мороз. Сильный снегопад — к снежной зиме, безветренная погода — обильный урожай фруктов.