Как челябинцам подготовиться к назначению пенсии

Соцфонд советует проверить трудовой стаж за два года до выхода на заслуженный отдых

В 2026 году женщины могут выйти на страховую пенсию по старости в 59 лет, мужчины — в 64 года. Почти 95% новоиспеченных пенсионеров подготовились к пенсии задолго до этого возраста. Почему выход на пенсию нужно планировать заранее и как в этом вопросе помогает Отделение СФР, какой стаж необходим для оформления пенсии? На эти и другие вопросы ответил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

— В каком возрасте можно выйти на пенсию в 2026 году?

— В 2026 году выйти на пенсию могут женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения. Но достижение определенного пенсионного возраста — это не единственное требование для оформления страховой пенсии по старости. Также необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа, накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов. Только выполнение этих условий дает право на страховую пенсию.

С начала года Отделение Социального фонда России по Челябинской области назначило жителям региона более 8 тысяч страховых пенсий по старости.

— Понятие «стаж» знакомо каждому. Что такое коэффициент?

— Коэффициенты зависят от официального заработка: чем выше зарплата, тем больше коэффициентов. Чем больше накоплено коэффициентов за всю трудовую жизнь, тем выше будет пенсия.

— Когда начинать готовить документы для пенсии?

— Готовиться к пенсии нужно заранее: уже за два года до предполагаемой даты выхода на пенсию можно обратиться в Отделение Соцфонда. Не забывайте, что в определенных жизненных ситуациях предусмотрен досрочный выход на пенсию. В том числе это касается многодетных женщин, родителей детей с инвалидностью.

— Почему так важно заранее готовиться к пенсии?

— Это позволяет исключить ошибки, неточности в документах и гарантирует своевременное назначение пенсии в полном объеме. Прежде всего необходимо проверить и учесть накопленные пенсионные права: стаж, заработок, начисленные и уплаченные страховые взносы. Также проверить данные о «нестраховых» периодах. К ним относится уход за детьми до полутора лет, уход за инвалидом первой группы, ребенком с инвалидностью, уход за человеком, достигшим 80 лет, военная служба по призыву, участие в специальной военной операции.

— Как узнать о своих пенсионных правах?

— Сведения о стаже и пенсионных коэффициентах фиксируются на индивидуальном лицевом счете каждого человека и хранятся в информационных системах Социального фонда России. Получить эту информацию можно на портале госуслуг, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. Также можно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР или в МФЦ.

— Что делать, если в выписке обнаружена ошибка?

— Если обнаружены ошибки или неточности, необходимо обратиться в Отделение СФР с подтверждающими документами. Специалисты помогут внести корректировки и запросят недостающую информацию. Например, для этого направляются запросы в архивы, ведомства или на предприятие, где работал человек, а также в государственные органы бывших союзных республик СССР. Также заявление о корректировке можно направить через портал госуслуг.

— Какие документы могут пригодиться?

— Это может быть бумажная трудовая книжка, данные из электронной трудовой книжки, трудовой договор, справки от работодателя или из архива, а также свидетельство о браке или о рождении детей.

— Часто ли специалисты делают запросы?

— На этапе заблаговременной работы запросы в архивы и различные организации делаются практически во всех случаях. Например, для тех, кому оформлена страховая пенсия в этом году, специалисты Отделения Соцфонда сделали более 40,5 тысячи межведомственных запросов. В 70% случаев запросы были направлены в целях подтверждения зарплаты.

— Нужно ли проверять выписку, если до пенсии еще 20 лет?

— Проверять выписку индивидуального лицевого счета необходимо на протяжении всего трудового пути, независимо от возраста.

— Как учитывается неофициальная работа?

— На лицевом счете не отображаются данные, если человек работает неофициально и получает зарплату «в конверте». В этом случае стаж не засчитывается и индивидуальные пенсионные коэффициенты не формируются.

— Подведем итог: до пенсии два года, куда идти и что нести?

— Если до выхода на страховую пенсию осталось несколько лет, то необходимо обратиться в ближайшую клиентскую службу Отделения СФР. При себе иметь паспорт, документы об учебе, службе в армии, о браке, о рождении детей, если есть — документы о стаже и заработке. Записаться на прием можно на сайте СФР, выбрав удобное время и день.

— Если заблаговременная проверка пройдена — значит, пенсия уже оформлена?

— Завершающий этап — подача заявления о назначении. Это можно сделать не ранее чем за месяц до наступления права на пенсию. Одновременно с заявлением о назначении нужно выбрать способ доставки. Здесь два варианта: почтой или на банковский счет. Специалисты Отделения СФР назначат пенсию в течение 10 рабочих дней. Первая выплата поступит с месяца, следующего за подачей заявления.

Также страховая пенсия может быть назначена автоматически по данным лицевого счета. Сообщение об этом появится в личном кабинете на портале госуслуг. Если вы согласны с предложенным расчетом, то следуйте инструкции. Пенсия будет назначена в течение трех часов.

— Если остались вопросы, куда обращаться?

— Для получения личной консультации можно обратиться в ближайшую из 45 клиентских служб Отделения СФР по Челябинской области или через электронную приемную на сайте Социального фонда России. Также работает телефон единого контакт-центра: 8-800-10-000-01.