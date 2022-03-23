Как челябинцам оформить рассрочку за услуги ЖКХ

Не все компании готовы пойти навстречу должникам

На текущей неделе в Минстрое РФ обсудили ситуацию с долгами населения за услуги ЖКХ. Возможность введения моратория на начисление пени за долги по ЖКУ ведомство не рассматривает. Но ситуация с повышением цен на некоторые товары первой необходимости и продукты заставляет людей задуматься над экономией ресурсов и оформлением рассрочки платежей за услуги ЖКХ. В ИА «Первое областное» выяснили, куда челябинцам обратиться за рассрочкой, если образовалась задолженность перед коммунальщиками.

Законные требования, куда и в какие сроки гражданин должен переводить оплату за услуги ЖКХ, прописаны в Жилищном кодексе РФ. Здесь же можно найти информацию о порядке предоставления субсидии или компенсации расходов. Рассрочка долга ЖКХ предусматривается в ст. 154 ЖК РФ.

Управляющие компании и поставщики услуг могут создавать локальные акты. Но положения этих актов не должны противоречить законодательству РФ. Например, процент по рассрочке платежей не должен превышать 9,5%. Эту цифру озвучили в Минстрое РФ. Теперь ключевую ставку при расчете пеней и рассрочки оставят актуальной на 27 февраля 2022 года, то есть 9,5%.

Между тем не все управляющие и ресурсоснабжающие компании готовы предоставить рассрочку. В СНОФ «Региональный оператор по капремонту общего имущества в многоквартирных домах» пояснили, что не осуществляют расчеты по рассрочке задолженностей.

В АО «УСТЭК-Челябинск» пояснили, что в компании не работают с выплатами клиентов платежей в рассрочку. Однако в ООО «Уралэнергосбыт», расчетные центры которого принимают оплату не только за электроэнергию, но горячее водоснабжение, пояснили алгоритм оформления рассрочки.

Для начала клиенту нужно обратиться в компанию и рассказать о причинах несвоевременных платежей.

«Если клиент попал в сложную жизненную ситуацию, то компания готова пойти ему навстречу и предоставить рассрочку платежа. Каждый случай рассматривается индивидуально. Запрос можно направить через интернет-приемную или прийти в любой из офисов обслуживания, предоставив документы, подтверждающие личность, право собственности, справку о количестве зарегистрированных лиц. Заявления о рассрочке рассматриваются в течение 10 рабочих дней», — пояснили в компании.

Однако компания вправе не соглашаться на предложение клиента о рассрочке.

«В случае положительного решения клиента приглашают в офис для подписания соглашения и графика платежей», — поясняют в «Уралэнергосбыте».

Но и тогда для оформления платежей по частям нужно соблюсти несколько условий:

нужно оплатить не менее 30% задолженности;

предоставить чек сотруднику компании или направить через дистанционные каналы;

не иметь исполнительных документов на принудительное взыскание;

не быть отключенным.

Кроме того, напомним, что южноуральцы могут получать субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Для оформления субсидии нужно обратиться в органы соцзащиты и предоставить им квитанции. Субсидия назначается на полгода, после чего ее можно будет продлить. Субсидия не начисляется при имеющейся задолженности. Некоторым жителям Челябинской области — сельским педагогам, специалистам, многодетным семьям — предоставляются компенсации оплаты за услуги ЖКХ.

И все же жители области часто вспоминают о том, что нужен диалог с ресурсоснабжающей компанией или УК только в крайнем случае: когда грозит суд или отключение. По данным регионального Минстроя, жители Челябинской области задолжали за услуги ЖКХ почти 20 млрд рублей.

«Практика показывает, что за помощью обращаются только в крайних случаях: либо исполнительное производство уже запущено, либо из-за долгов собираются отключать, либо уже отключили», — резюмировали в ООО «Уралэнергосбыт».