Как челябинцам избежать усталости и найти свой режим сна

Эндокринолог рассказала о связи отдыха и психологического состояния

Челябинцам рассказали, как избавиться от тревожных мыслей с утра. Врач-эндокринолог Зухра Павлова выделила пять основных типов проблемного сна, каждый из которых указывает на определенные сбои в организме, сообщает arigus.tv.

Зухра Павлова выделила пять типов сна. Первый тип характеризуется вечной усталостью и недосыпанием. Его признаки: долгое засыпание, частые ночные пробуждения и разбитость с утра. Такой режим, по словам эксперта, повышает риск тревожных расстройств и ослабляет иммунитет. Врач советует снижать уровень стресса во второй половине дня и увеличить физическую активность с утра.

Второй тип — уcтaлocть пpи дocтaтoчнoм кoличecтвe cнa, когда люди проводят в постели положенные 7—8 часов, но не чувствуют бодрости. Причина может быть в нехватке глубоких стадий сна, дефиците витаминов или начале когнитивных нарушений. Эндокринолог рекомендует установить строгий график и отказаться от гаджетов перед отдыхом.

Бывают ситуации, когда человек постоянно использует снотворное и не может без этого заснуть. Такие нарушения определяют третий тип сна. Препарат без назначения врача опасен для памяти и концентрации. Зухра Павлова предлагает сначала улучшить гигиену сна: затемнить комнату, убрать телефоны и освоить техники релаксации.

Режим менее шести часов в сутки провоцирует перепады настроения, повышенный аппетит и импульсивные решения. Короткий сон становится признаком четвертого типа. Недостаток отдыха нарушает метаболизм и работу мозга. Решение — постепенно увеличивать продолжительность сна, стабилизируя циркадные ритмы.

К пятому типу относится рваный сон с постоянными пробуждениями. Он часто связан со стрессом, апноэ или колебаниями сахара в крови. Эта проблема напрямую влияет на нервную систему. Стоит обратить внимание на вечерние привычки и проконсультироваться с врачом.

Главный вывод эндокринолога: важно оценивать не только продолжительность, но и сам сон. Если проблемы сохраняются долгое время, это повод обратиться к специалисту. Определение своего «сонного профиля» поможет решить скрытые проблемы со здоровьем и значительно улучшить самочувствие.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что сильная усталость бывает симптомом патологии щитовидной железы.