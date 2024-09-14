Как челябинским подросткам совмещать учебу и подработку

В законодательстве прописан ряд строгих ограничений

Многие юные челябинцы, едва получив паспорт, спешат найти подработку. Эксперты считают, что плохого в этом ничего нет: ребята не только начинают понимать цену деньгам, но и получают ценный опыт. Однако подработка не должна мешать учебе, и законодательство строго регулирует время работы для подростков до 18 лет. Эксперты «Авито Работы» напомнили, сколько часов подросток может работать.

Если подросток и учится, и подрабатывает, то учебе отводится большая часть времени. Работать подросткам в возрасте от 14 до 16 лет разрешено не более 2,5 часа в день, в возрасте от 16 до 18-ти — не более четырех часов в день.

Если подросток подрабатывает во время каникул, то Трудовым кодексом РФ установлено следующее рабочее время:

в возрасте от 14 до 15 лет — на более четырех часов в день;

в возрасте от 15 до 16 лет — не более пяти часов в день;

в возрасте от 16 до 17-ти — не более семи часов в день.

Суммарно у ребят до 16 лет должно получаться не более 24 рабочих часов в неделю, до 18-ти — не более 35 часов в неделю.

«Законодательство предусматривает особые трудовые гарантии для несовершеннолетних. Например, они имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день, который может быть предоставлен в удобное для них время. Они не могут быть привлечены к работе с вредными и опасными условиями труда, к сверхурочным работам, ночным сменам и служебным командировкам»,— напомнили эксперты.

Кроме того, работодатель обязан следить за здоровьем молодых сотрудников, проводя ежегодные бесплатные медицинские осмотры.