Как челябинская школьница стала лучшим учеником России

Анастасия Кучеренко пробовала себя в разных направлениях и остановилась на научной журналистике

Под занавес 2025 года мы вспоминаем о крупных победах и подводим итоги. В этом году Гран-при всероссийского конкурса «Ученик года» получила школьница из Челябинской области. Анастасия Кучеренко, ученица 11-го гуманитарного класса 11-го лицея, рассказала корреспонденту ИА «Первое областное», как живет, что любит и как ей удалось стать лучшим учеником России.





Мы решили сразу взять доверительный тон и обратились к девушке: «Настя…» «Ася», — поправила она. Нам сразу стало еще любопытнее.

— Ася, расскажи о себе.

— Я сейчас активно занимаюсь литературой и олимпиадами по литературе. В будущем планирую стать научным журналистом. Меня очень интересует сфера науки, особенно биология и химия. Я раньше этим занималась и теперь хочу освещать эти темы.

— Расскажи про сам конкурс. Как все это было, как готовилась?

— В конкурсе я участвую с девятого класса. В девятом классе я не заняла никакого места на городском этапе. В десятом перешла в новую школу и решила попробовать еще раз, уже став самовыдвиженцем на региональном этапе. Я попала в число двух человек от Челябинска, заняла там второе место, а потом поехала на всероссийский этап. Проект я посвятила фестивалю «Меняйся», который мы проводили к 25-летию нашей медиастудии «Переменка». Творческий номер — я играла на гитаре и рассказывала про свою деятельность. Через все выступление у меня шла идея с ниточкой, которая связывает всю мою деятельность.

— Ты сама научилась играть на гитаре?

— Да, сама. Музыкальную школу я не заканчивала, окончила художественную.

— Какие были эмоции, когда узнала, что победила?

— Я сидела рядом со своим другом из Петербурга. Сначала объявляли его номинацию, он стал победителем. Я сижу жду, называют мою номинацию… и меня не вызывают на сцену. Представляете, какое разочарование, когда ты сидишь с другом, у него награда есть, у тебя нет?! И ты сидишь и думаешь: «Ну ничего страшного, зато научилась играть в го и гирю тягать». А потом тебя вызывают на Гран-при. Это эмоции невообразимые!





Победа! Фото: «Ученик года» / РСМ

— В одиннадцатом классе было сложно совмещать подготовку к ЕГЭ и конкурс?

— Это очень тяжело. Когда ты занимаешься общественной деятельностью, ты часто не в школе, поэтому многое приходится брать на самоподготовку. Приходится заниматься в дороге или вечером после конкурсных испытаний.

— А близкие как поддерживали?

— На самом деле с мамой и папой у нас был спор о том, можно ли вообще победить во всероссийском конкурсе. И наш спор пришел к тому, что я победила. Но они всегда поддерживали, могли сказать: «Все, сейчас отдохни, пойдем погуляем по лесу».

— Родители связаны с журналистикой?

— Нет, абсолютно. Мама экономист, папа тоже. Решение стать журналистом я приняла сама.

— Как ты пришла именно к научной журналистике?

— Я занималась химией и биологией, а потом на одном конкурсе пообщалась с экспертом и поняла, что мне очень близка эта тема. С тех пор как я пришла в редакцию, все и определилось.





— В чем заключаются твои обязанности в редакции?

— Часто я — выпускающий редактор: проверяю материалы на ошибки, фотографии. А еще записываю подкаст — это моя ниша.

— Тебе удаются все школьные предметы одинаково?

— Нет. Тяжелые предметы — физика, математика. Потому что надо постоянно считать, запоминать формулы. Очень много информации, и надо постоянно нарабатывать это все. А когда ты занимаешься литературой, уходит много времени на чтение произведений, на анализ произведений, на какую-то теорию, и поэтому не всегда удается совмещать. Я бы сказала, что какие-то гуманитарные науки — история, например, обществознание, литература, английский язык — даются намного легче, чем точные науки.

— Как ты искала свое направление?

— Я пробовала очень многое: волейбол, театр, робототехнику, химию, танцы. Путем проб и ошибок, глядя на долгосрочные перспективы, пришла к журналистике. Она совмещает все сферы.

— Какие у тебя любимые авторы?

— Очень люблю Булгакова, его «Белую гвардию», «Мастера и Маргариту», «Бег» и многие другие произведения. Они откликаются в первую очередь потому, что простой язык и очень интересные идеи и образы. Зарубежная литература мне тоже нравится. Но русскую я просто люблю. Она очень близкая, сердечная. Если выбрать из поэтов, то, наверное, это Блок и Мандельштам.





— Как складывается твой обычный день?

— Встаю, небольшая зарядка с гирей, потом час еду в школу. В дороге повторяю материал, читаю, слушаю подкасты или играю в го или судоку. Потом школа, дополнительные занятия — либо редакция, либо военно-спортивный клуб «Гвардия». Вечером — подготовка к ЕГЭ, снова зарядка и спать.





Наставником Анастасии в конкурсе стала советник директора по воспитанию Екатерина Улахович. Ася и Екатерина Сергеевна до этого не были знакомы. Узнавали друг друга в процессе подготовки к «Ученику года».

«Для меня Ася была сначала колючим ежиком: она никому никак не пыталась довериться, все делала сама. И после второго конкурсного дня я уже увидела абсолютно другую Асю, которая бежала, делилась эмоциями и действительно раскрылась», — вспоминает Екатерина Улахович.





Екатерина отмечает, что девочка не просила никакой помощи. Все делала сама.

«Единственное, что она нам доверила вместе с командой, — это мотать ей клубочки. Эмоции были у нее, когда уже объявили результаты. Вот тогда мы всплакнули с ней вместе. А так — только гиперсамостоятельность и спокойствие», — удивляется педагог.

Утром после победы челябинская школьница проснулась звездой. Многие писали ей и учителю, просили комментарии. В следующем году на городском этапе «Ученика года» она выступит в качестве члена жюри.