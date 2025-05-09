Как Челябинская область празднует 80‑летие Победы

Ко Дню Победы состоялись около 5000 мероприятий, включая концерты, выставки, спектакли и исторические реконструкции

На Южном Урале к 80-летию Победы подготовили торжества. Сегодня, 9 Мая, все едины в чествовании героизма предков.

Даже посевная в Челябинской области проходит под Знаменами Победы. У аграриев весной свой график — отдыхают только в дождь. Поэтому и в праздники они продолжают сев. В Кунашакском районе в эти дни на сеялках развеваются Знамена Победы.

В Бредах под открытым небом прошел спектакль о войне. Постановка «День Победы в 1945‑м» — проект редакции газеты «Сельские новости» медиахолдинга «Первый областной».

Вместо привычной сцены и закулисья — открытая площадка, вместо декораций — локации и реквизиты, мало чем отличающиеся от реальных предметов быта военных лет.





Участники войны и сейчас приходят на митинги, чтобы почтить память боевых товарищей. В поселке Солнечном в торжестве участвует Григорий Скрипов. Недавно ему исполнилось 99 лет.

В Красной армии Григорий Скрипов служил механиком-водителем. Боевое крещение прошел в Литве. Освобождал деревни и города Восточной Пруссии, участвовал в тяжелых кровопролитных боях за город Кенигсберг, Победу встретил в Польше.





В городе трудовой доблести Магнитогорске состоялся парад Победы. По проспекту Ленина шагали пешие расчеты, ехала военная техника. В Магнитогорске, как и в Челябинске, прошло шествие «Бессмертного полка».

Днем в «Притяжении» собирались провести флешмоб: более полутора тысяч жителей соберутся на парящем мосту, чтобы с помощью воздушных шаров воссоздать символ Победы — георгиевскую ленту.

По улицам «Города трудовой доблести» Миасса прошел Бессмертный полк.





В Златоусте показали вклад в Победу. Театрализованное представление прошло возле мемориала Славы. Напомним, Златоусту присвоено звание «Город трудовой доблести».





За годы войны предприятия Златоуста произвели около 1,58 миллиона тонн стали, 1,4 миллиона тонн проката, 13,8 миллиона корпусов снарядов и мин, 109,5 тысячи пулеметов различных марок, 41,8 тысячи авиационных пушек и множество другого вооружения.

Каждый второй штурмовик Ил-2 был вооружен златоустовскими пушками. Кроме того, город поставил около 300 тысяч часовых механизмов для танков и самолетов — 92% советских танков и 98% самолетов были оснащены часами, произведенными в Златоусте.

В Кыштыме открыли новый мемориал участникам Великой Отечественной войны.





Огромный камень с гранитными досками. На них — десятки фамилий местных жителей, которые победили фашистов и вернулись на родину строить мирную жизнь. Сквер, где установлен мемориал, появился на бывшем пустыре в микрорайоне Каолиновом.

Кыштым — один из городов Челябинской области, который претендует на звание «Город трудовой доблести».

В Копейске на параде были не только люди и техника, но и лошади.







Жители Копейска пронесли портреты «Бессмертного полка» по проспекту Победы. За годы войны копейские шахтеры добыли около 16 миллионов тонн угля. Это обеспечивало бесперебойную работу оборонной промышленности.

В Копейске разместились семь эвакуированных предприятий, в том числе машиностроительные заводы. Это позволило наладить производство военной продукции. Копейский машиностроительный завод выпускал минометы, корпусы мин и цилиндров для реактивных систем залпового огня «катюша». Копейск также претендует на звание «Город трудовой доблести».

В Усть-Катаве накануне Дня Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Анатолия Баранова и Фарита Гарипова.





Жители города приближали Победу не только на фронте. Усть-Катавский вагоностроительный завод выпустил более 12 тысяч танковых пушек типов Ф‑34 и ЗИС‑С‑53, которые устанавливались на легендарные танки Т‑34. Эти пушки превосходили почти все танковое вооружение противника по эффективности.

Было произведено более 3 тысяч батальонных минометов калибра 82 миллиметра, более 13 тысяч платформ для зенитных орудий, а также боеприпасы, авиабомбы и детали ракетных снарядов.

Усть-Катав — еще один город Южного Урала, который претендует на звание «Город трудовой доблести».

В Троицке в День Победы прошла легкоатлетическая эстафета.





Эта традиция чудом сохранилась в городе. Во многих уголках Челябинской области эстафету стараются провести до 9 мая.

Юрюзань также подготовила документы на звание «Город трудовой доблести». Во время войны на Юрюзанский завод была эвакуирована промышленная база из западных регионов СССР, это позволило наладить выпуск боеприпасов и военной техники. Сегодня в городе, как и по всей России, празднуют День Победы.





В Аше местный житель отметил 80‑летие Победы, преодолев 80 километров пешком.





Александр Крутиков — заслуженный работник Ашинского метзавода. Живет по строгому распорядку: рано ложится, просыпается в 4 утра. И каждое утро плавает и совершает прогулку в 25 километров.

В Верхнем Уфалее одним из многих мероприятий сегодня был смотр строя и песни. На фото — одни из участников, девочки-дошколята с флагом ВДВ.





В Озерске более 200 пар кружились в вальсе Победы. Танец стал украшением праздничной программы города.





Использованы фото и видео изданий «Знамя труда», «Сельские новости», «Магнитогорский рабочий», «Миасский рабочий», «Златоустовский рабочий», «Кыштымский рабочий», «Копейский рабочий», «Усть-Катавская неделя», «Сосновская нива», «Вперед», «Авангард», «Стальная искра», «Уфалейский рабочий», телеграм‑канал «Сергей Гергенгрейдер».