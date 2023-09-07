Первая неделя осени в Челябинске совпала с разгаром бабьего лета. Теплые погожие дни греют горожан перед началом долгого периода предстоящих дождей (хотя, казалось бы, куда уже лить еще), а затем не менее долгого зимнего сезона. Наш фотограф Дмитрий Сопильняк прогулялся по городу. Какими увидел он первые осенние дни в Челябинске — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

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Погожие дни — повод для беззаботной прогулки по городу...

photo_2023-09-06_18-00-26 (4) (1).jpg...даже если сейчас разгар рабочего дня.

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photo_2023-09-05_13-28-14 (1).jpg Хотя многие спешат завершить уличные работы до наступления холодов.
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photo_2023-09-05_13-28-07 (1).jpg В это время немного завидуешь мамам с колясками: вот у кого есть прекрасный повод часами гулять на свежем воздухе.

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Сентябрь — время школьников и студентов на городских улицах...

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photo_2023-09-05_13-27-58 (1).jpg ...особенно их много в центре города.

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 Для уединения и вдохновения подходит бор...photo_2023-09-05_13-28-03 (1).jpg

...здесь лес постепенно приобретает осенние краски.

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Челябинску к лицу сентябрь и бабье лето!
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Синоптики ранее сообщали, что простоит бабье лето всего несколько дней. Уже в субботу, 9 сентября, температура в регионе вновь опустится до +16 градусов и ниже. Также в Челябинскую область вернутся дожди.