Как Челябинск встретил осень: фоторепортаж

Встречаем короткое бабье лето

Первая неделя осени в Челябинске совпала с разгаром бабьего лета. Теплые погожие дни греют горожан перед началом долгого периода предстоящих дождей (хотя, казалось бы, куда уже лить еще), а затем не менее долгого зимнего сезона. Наш фотограф Дмитрий Сопильняк прогулялся по городу. Какими увидел он первые осенние дни в Челябинске — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

Погожие дни — повод для беззаботной прогулки по городу...

...даже если сейчас разгар рабочего дня.









Хотя многие спешат завершить уличные работы до наступления холодов.















В это время немного завидуешь мамам с колясками: вот у кого есть прекрасный повод часами гулять на свежем воздухе.

Сентябрь — время школьников и студентов на городских улицах...





...особенно их много в центре города.

Для уединения и вдохновения подходит бор...

...здесь лес постепенно приобретает осенние краски.

Челябинску к лицу сентябрь и бабье лето!

Синоптики ранее сообщали, что простоит бабье лето всего несколько дней. Уже в субботу, 9 сентября, температура в регионе вновь опустится до +16 градусов и ниже. Также в Челябинскую область вернутся дожди.