Как Челябинск празднует День Победы, можно будет увидеть на ОТВ

Трансляция охватит все события 9 Мая

9 мая телеканал ОТВ приглашает зрителей к участию в масштабном прямом эфире, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Трансляция начнется в 8:45 и продлится до 22:00, охватывая все ключевые события праздничного дня.

Зрители смогут увидеть возложение цветов к Вечному огню, торжественное построение войск на площади Революции и шествие Бессмертного полка. Программа также включает в себя специальный праздничный спектакль и историческую реконструкцию. Кульминацией праздника станет традиционный салют.

Не пропустите прямую трансляцию на ОТВ и разделите с нами радость этого важного дня!